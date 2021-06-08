Рекламодателям

Новосибирских любителей бега и сторонников экологии объединил «Зеленый марафон»

  • 08/06/2021, 13:38
Автор: Ольга Еренкова
glavnaya
«Зеленый марафон»-2021 символично прошел 5 июня — во Всемирный день охраны окружающей среды.

В этом году «Зеленый марафон» проходил как в офлайне, так и онлайн. Новосибирск выбрал традиционный формат: забеги на нескольких дистанциях и высадка кустарников спиреи на Михайловской набережной.

Субботнее утро выдалось прохладным, но новосибирцы не испугались и дружно вышли на старт. Тем более что ко времени основных стартов воздух прогрелся по-летнему. Программа мероприятия предполагала участие любителей бега всех возрастов. Юные спортсмены в возрасте от 5 до 8 лет участвовали в «Детском марафончике»: им предлагалось пробежать 1/100 классического марафона — 420 м. Для людей с ограниченными возможностями здоровья был организован «Инклюзивный забег». Самые опытные и подготовленные легкоатлеты готовились преодолеть дистанцию в 10 км. Массовый же старт для людей любой подготовки — это 4,2 км, что составляет ровно десятую часть марафонской дистанции.

Arrow
Arrow
Slider

Стартовый выстрел — и бегуны устремились к победе. Предваряя забеги, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина пожелала всем участникам хорошего настроения и легких ног.

— В этом году 58 городов принимают участие в офлайн-формате, это традиционные праздничные мероприятия, забеги. И более 110 городов бегут онлайн. Чтобы стать участником марафона, людям нужно было зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном Сбером, выполнять задания, вносить свою скромную лепту в общий вклад. Новосибирск всегда отличался массовым участием в этой экологической акции. Вот и сегодня на набережной уже ждут старта около 3 тысяч человек, — отметила Татьяна Галкина.

Напомним, «Зеленый марафон» — спортивная и благотворительная акция Сбербанка, проводится с 2012 года. Общее число участников акции во всех городах страны за эти годы приблизилось к 200 тысячам.

В этом году «Зеленый марафон» приурочили к еще одному знаковому событию: Сбербанку исполняется 180 лет. Поэтому, как объяснила Татьяна Галкина, было решено расширить акцию и вместе с традиционным марафоном заняться высадкой деревьев. Всего с апреля по ноябрь этого года появятся 180 тысяч новых деревьев. К настоящему времени высажены около 50 тысяч саженцев.

— Мы также занимаемся облагораживанием окружающей среды на благотворительной основе: убираем в парках, отчищаем водоемы и берега от мусора, высаживаем растения, — уточнила глава Сибирского Сбера.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила что «Зеленый марафон» стал уже традицией для Новосибирска.

— Символично, что Сбербанк проводит нынешний марафон во Всемирный день защиты окружающей среды. Новосибирск стремится к созданию чистой экологичной среды. Важно, что подобные акции приучают людей к сохранению окружающего мира, к здоровому образу жизни, — отметила она.

Для участников экологической акции организаторы подготовили 400 кустарников и деревьев. Они должны украсить главную аллею нижнего променада. Первыми в руки взяли лопаты Татьяна Галкина, Анна Терешкова, Виктор Маркин, Ирина Минх, Андрей Перлов. За ними подтянулись и другие участники праздника на набережной, некоторые работали семьями: мамы, папы и дети. Теперь у каждого из них есть свое дерево на главной аллее.

Фотографии предоставлены пресс-службой банка

211

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : эколокия Татьяна Галкина Ирина Минх Зелёный Марафон Всемирный день охраны окружающей среды Виктор Маркин банки Анна Терешкова Андрей Перлов


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Красноярске охрана Минтранса отработала навыки защиты моста

04/06/2021, 12:39

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Я по своей сути стартапер и люблю создавать с чистого листа

Все материалы
Лента новостей

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

08/06/2021, 13:53

Концерты на открытом воздухе «Тихий дворик»

08/06/2021, 11:17

Жители Новосибирской области интересуются покупкой загородной недвижимости на российских курортах

08/06/2021, 11:05

Поступления по УСН в Новосибирске выросли в 1,7 раза

08/06/2021, 10:11
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21 2:36
Новости компаний

Сбер в Новосибирске провел конференцию на тему АПК

08/06/2021, 10:47

Группа «Сибантрацит» присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса

08/06/2021, 10:24

Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму

07/06/2021, 17:05

«Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза

07/06/2021, 15:29

Банк Уралсиб подключит торговый эквайринг без визита в банк

07/06/2021, 10:41

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?

Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?

В Новосибирской области вновь создают резерв инфекционного коечного фонда

Президент «Балтики» и губернатор Новосибирской области обсудили регулирование пивоваренной отрасли в рамках ПМЭФ

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Финансы

Обновление программы льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Политика

Пенсионную реформу необходимо отменить, а «Единую Россию» — лишить большинства в федеральном парламенте

Социальных учреждений в Новосибирске станет меньше

Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Недвижимость

Жители Новосибирской области интересуются покупкой загородной недвижимости на российских курортах

В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

Что будет с ипотекой и надо ли спешить с покупкой квартиры в Новосибирске?

Господдержка роста цен

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Технологии

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

Новосибирский бизнес оценивает инвестиции в солнечную энергетику

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Телекоммуникации

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G

МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

МегаФон показал, как в регионе работает единый центр оперативного реагирования

Агропром

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

Еще один депутат Заксобрания — «под раздачей» следственных органов

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

Транспорт

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

Туризм

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Общество

Концерты на открытом воздухе «Тихий дворик»

Саттаровы создают в Новосибирске частную школу

Министерство образования РФ одобрило заявки на школьные концессии в Новосибирске

В Новосибирской области вновь создают резерв инфекционного коечного фонда

В Новосибирске выделили три направления развития Военного городка

Стиль жизни

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска