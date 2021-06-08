Новосибирских любителей бега и сторонников экологии объединил «Зеленый марафон»

В этом году «Зеленый марафон» проходил как в офлайне, так и онлайн. Новосибирск выбрал традиционный формат: забеги на нескольких дистанциях и высадка кустарников спиреи на Михайловской набережной.

Субботнее утро выдалось прохладным, но новосибирцы не испугались и дружно вышли на старт. Тем более что ко времени основных стартов воздух прогрелся по-летнему. Программа мероприятия предполагала участие любителей бега всех возрастов. Юные спортсмены в возрасте от 5 до 8 лет участвовали в «Детском марафончике»: им предлагалось пробежать 1/100 классического марафона — 420 м. Для людей с ограниченными возможностями здоровья был организован «Инклюзивный забег». Самые опытные и подготовленные легкоатлеты готовились преодолеть дистанцию в 10 км. Массовый же старт для людей любой подготовки — это 4,2 км, что составляет ровно десятую часть марафонской дистанции.

Стартовый выстрел — и бегуны устремились к победе. Предваряя забеги, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина пожелала всем участникам хорошего настроения и легких ног.

— В этом году 58 городов принимают участие в офлайн-формате, это традиционные праздничные мероприятия, забеги. И более 110 городов бегут онлайн. Чтобы стать участником марафона, людям нужно было зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном Сбером, выполнять задания, вносить свою скромную лепту в общий вклад. Новосибирск всегда отличался массовым участием в этой экологической акции. Вот и сегодня на набережной уже ждут старта около 3 тысяч человек, — отметила Татьяна Галкина.

Напомним, «Зеленый марафон» — спортивная и благотворительная акция Сбербанка, проводится с 2012 года. Общее число участников акции во всех городах страны за эти годы приблизилось к 200 тысячам.

В этом году «Зеленый марафон» приурочили к еще одному знаковому событию: Сбербанку исполняется 180 лет. Поэтому, как объяснила Татьяна Галкина, было решено расширить акцию и вместе с традиционным марафоном заняться высадкой деревьев. Всего с апреля по ноябрь этого года появятся 180 тысяч новых деревьев. К настоящему времени высажены около 50 тысяч саженцев.

— Мы также занимаемся облагораживанием окружающей среды на благотворительной основе: убираем в парках, отчищаем водоемы и берега от мусора, высаживаем растения, — уточнила глава Сибирского Сбера.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила что «Зеленый марафон» стал уже традицией для Новосибирска.

— Символично, что Сбербанк проводит нынешний марафон во Всемирный день защиты окружающей среды. Новосибирск стремится к созданию чистой экологичной среды. Важно, что подобные акции приучают людей к сохранению окружающего мира, к здоровому образу жизни, — отметила она.

Для участников экологической акции организаторы подготовили 400 кустарников и деревьев. Они должны украсить главную аллею нижнего променада. Первыми в руки взяли лопаты Татьяна Галкина, Анна Терешкова, Виктор Маркин, Ирина Минх, Андрей Перлов. За ними подтянулись и другие участники праздника на набережной, некоторые работали семьями: мамы, папы и дети. Теперь у каждого из них есть свое дерево на главной аллее.