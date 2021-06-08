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Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

  • 08/06/2021, 13:53
Автор: Мария Садыкова
Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири
Судя по данным, размещенным на сайте агрегатора, сервис намерен конкурировать за счет цен, комиссий для водителей и изменения потребительских привычек.

На конференции, посвященной рынку такси, которая прошла в Новосибирске на минувшей неделе, участники обсуждали нестандартную политику компании «DiDi-такси». Агрегатор с китайскими корнями начал свою работу в России относительно недавно, но уже получил в сети прозвище «убийца Uber» (В КНР «DiDi-такси» фактически вытеснила Uber с рынка). В кулуарах конференции участники рынка обсуждали демпинг со стороны конкурента и непонятные доплаты, о которых говорят водители, уже попробовавшие посотрудничать с новым агрегатором. Сами представители «DiDi-такси», присутствовавшие на мероприятии, в обсуждении ни на конференции, ни в кулуарах не участвовали и ничего не комментировали.

Чтобы закрепиться в России, сервис будет чем-то выделяться, а чем выделяться? Правильно — ценой на среднюю стоимость поездки, так как у нового агрегатора больше возможностей для демпинга из-за международной диверсификации бизнеса, отмечали в кулуарах участники рынка.

— В России длительное время работают две крупные компании — лидеры рынка. Первая — это «Яндекс.Такси», работающая по всей стране и в ближнем зарубежье, а вторая — «Ситимобил», масштабированная до федерального уровня, которая входит в экосистему Сбербанка. Появление нового перевозчика с эконом-тарифами может потеснить устойчивых игроков и уронить и без того невысокую планку сервиса такси, а также изменить потребительские привычки, — пояснил Infopro54 один из участников рынка, пожелавший остаться неизвестным.  — Тут логика проста: чем меньше стоит поездка, тем меньше зарабатывает таксист, то есть, чтобы получить привычный доход, водитель будет работать по 15-20 часов в день. Либо агрегатор будет всячески покупать доверие водителей и пассажиров, подогревая интерес с помощью акций и бонусной системы. Низкий размер комиссии равен конкурентному преимуществу при выборе кандидатов на вакантную должность, то есть к «DiDi-такси» будут переходить водители. Как при этом компания будет выстраивать бизнес, мне непонятно — это будет работа в убыток.

Судя по мобильному приложению агрегатора, на сегодняшний день тарифы в Красноярске, где «DiDi-такси» начал работать в мае 2021 года, на 18% меньше, чем у конкурентов. Скорость подачи машины тоже отличается: 3-5 минут, тогда как у конкурентов от 5 до 10 минут.

На сайте агрегатора прописываются условия сотрудничества с водителями «без скрытых платежей за пользование приложением». На данный момент комиссия составляет 9,5% и включает НДС. Как рассказали Infopro54 участники новосибирского рынка, у «Яндекс.Такси» комиссия составляет 18,5%, у «Ситимобил» — 17% при обычном выходе на линию. При покупке смены комиссия увеличивается на 1-3%, которые перечисляются паркам. Для сравнения: когда несколько лет назад Uber заходил на новосибирский рынок, он предлагал комиссию для водителей в размере 1%.

Основные требования для подключения водителей к «DiDi-такси»: стаж вождения от 3 лет, возраст от 21 года и водительские права категории «В» действительные для России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана.

По данным сервиса flamp.ru в Красноярске, негативных отзывов о сервисе «DiDi-такси» пока значительно больше, чем положительных. Хотя не исключено, что это один из элементов конкурентной борьбы, то есть действующие участники рынка пытаются дискредитировать новичка. Вот один из размещенных на флампе отзывов.

— Пользовалась услугами такси DiDi раза три, все проходило относительно нормально, если не считать очень странное место подачи и зависающее приложение. Вчера вызываю такси на два адреса. У этого такси цена 238 рублей (стоит скидка 20%), у его же понятных конкурентов — 300-400, заказали и очень быстро пожалели об этом. Водитель попался очень хороший, вез аккуратно, машина в хорошем состоянии, на этом все плюсы заканчиваются. Когда машина поехала на второй адрес, цена в приложении стала увеличиваться с огромной скоростью, на конечном пункте она стала 859 рублей. Очень классный разброс цен, не правда ли? Приложение заведомо вгоняет в заблуждение о цене, изначально стоит одна стоимость, а вот на выходе вы получаете цену почти в четыре раза выше. А когда вы уже обмануты, звонок в поддержку абсолютно ничего не решает. Оператор будет говорить вам, что километраж большой (но в других такси цена в два раза ниже, как минимум), что вы изменяете в приложении адреса (чего, конечно же, не было), и обвинит вас во всех бедах, с участием говоря, что сожалеет о вашей ситуации и поделать ничего не сможет. Разумеется, если бы я изначально увидела стоимость, ни за что бы не заказала такси в DiDi. Рассчитались по изначальной стоимости (тут спасибо все-таки адекватному водителю), а приложение удалено после такого ответа поддержки.

Водители «DiDi-такси», которые перешли в компанию в надежде заработать больше, тоже публикуют гневные истории о технологиях сервиса:

— Первый и главный недочет: водитель не видит конечную точку при приеме заказа. Не видна также стоимость поездки до конечного пункта прибытия. Заказы есть только из-за скидок. Есть 50% на одну поездку, потом 10% на следующую, скидки до 300 рублей по пятницам. Пассажиры без скидок не ездят. В пятницу большая часть пассажиров просто издевается над водителями: без оплаты они воспринимают поездки как аттракцион, — комментирует один из участников виртуальной дискуссии.

Корреспондент Infopro54 отправил запрос на комментарий в главный офис компании «DiDi-такси» в России. Детали работы агрегатора на рынке в пресс-службе комментировать отказались, но ответили о планах по расширению географии работы в Сибири.

 — Сибирь — перспективный регион для развития рынка таксомоторных перевозок. Напомним, в мае 2021 года сервис по заказу поездок на такси DiDi запустился в Красноярске, однако пока преждевременно говорить о начале работы DiDi в Новосибирске, — сообщает Ирина Гущина, PR-директор DiDi в России. — DiDi настроен на быстрый рост и расширение бизнеса в России. В мае 2021 года мы начали работу еще в 20 городах, увеличив общее количество городов присутствия до 36.

DiDi начал работу в России в августе 2020 года с Казани. Сервисами агрегатора пользуются около 600 млн пользователей в более чем 400 городах Китая, Латинской Америки, Африки и России. DiDi — это сервис по заказу такси, аренде автомобилей и велосипедов, организации автобусных перевозок, каршеринг и карпулинг, автомобильные решения и финансовые сервисы. Можно вызвать «трезвого водителя», а также заказать доставку, получить услуги в сфере грузовых перевозок и логистики.

Фото из группы ВКонтакте «ДЕЛА Красноярск»

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : такси бизнес Агрегатор DiDi


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