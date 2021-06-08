Депутатам Заксобрания срежут более 300 млн рублей с наказов

Из регионального бюджета областному центру будут выделены около 300 млн рублей на дорожный ремонт. Еще около 40 млн Новосибирск получит на продолжение программы «Территория детства». Такие поправки в настоящее время вносятся в бюджет региона. Об этом депутатам Заксобрания области сообщил глава областного Минфина Виталий Голубенко в рамках заседания комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

— Мэрия Новосибирска обратилась к губернатору по поводу дополнительного финансирования ремонта дорог, — сообщает чиновник. — Сейчас городу дополнительно выделяются 278 млн ресурсов.

Что касается расходной статьи по данному направлению, то, по словам министра, в результате переговоров мэра с губернатором придется пожертвовать финансированием депутатских наказов. Ранее, помимо наказов, 200 млн выделялись на благоустройство придомовых территорий и еще 50 млн — на благоустройство частного сектора в рамках отдельных программ, но при сопровождении комиссии Заксобрания по наказам избирателей.

— Понятно, что средства из воздуха не берутся и 278 млн — это тот ресурс, который можно было бы обсуждать для направления на цели благоустройства дворов и отсыпки дорог, — говорит Голубенко.

Однако, как следует из ответов министра на вопросы депутатов Заксобрания области, отдельным наказам повезет, если они будут упакованы в государственные программы по линии профильных министерств регионального правительства.

Напомним, что в текущем году состояние дорог областного центра неоднократно становилось поводом для критики в адрес чиновников мэрии со стороны регионального правительства, областного депутатского корпуса и представителей общественности. В качестве основного аргумента в свою защиту в мэрии Новосибирска называли, в первую очередь, нехватку финансирования.