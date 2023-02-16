Новосибирских охотников запустят в «цифровую песочницу»

Первый в России экспериментальный правовой режим в сфере цифровизации госуслуг для охотников установлен на территории Новосибирской области. Проект подготовило Минэкономики, инициаторами выступили областные Минприроды и Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 февраля подписал постановление правительства об утверждении программы ЭПР («цифровые песочницы») в сфере цифровых инноваций по выдаче электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирской области. В Минэкономики рассчитывают, что проект существенно упростит процедуру получения разрешения на охоту. При этом у охотников по-прежнему остается возможность оформлять документы в бумажном виде.

Получить электронное разрешение охотники смогут к весеннему сезону охоты в начале апреля. Разработанный Минцифрой региона цифровой контур состоит из подсистемы «Охота», программного решения для егерей и нативного приложения для охотников. Через портал Госуслуг жители региона смогут подать заявление о выдаче разрешения на охоту, оплатить пошлину и получить электронное разрешение на охоту в личном кабинете.

– На начальном этапе разрешения будут давать только на добычу водоплавающей дичи. В дальнейшем перечень видов охотничьих ресурсов увеличится, – отметил Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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