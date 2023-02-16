Туристический кешбэк за поездки по стране и детский кешбэк «канули в Лету»

Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк не вернутся, передают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития и Центр стратегических разработок (ЦСР).

В ЦСР отметили, что программа кешбэка в этом году либо не вернется совсем, либо ее пересмотрят настолько, что она станет доступной только как средство поддержки малоимущих граждан.

Одной из причин такого положения дел стал дефицит федерального бюджета.

— Туристический кешбэк — отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса в 2020–2021 годах, а также в 2022 году после начала СВО. На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост, — добавили в ЦСР.

В Минэкономразвития при этом уточнили, что в бюджете на 2023-2025 годы в принципе не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка, так как это была временная антикризисная мера.

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