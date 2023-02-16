В России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода

В России появится цифровое удостоверение личности, которое можно подтвердить с помощью «Госуслуг», сообщает пресс-служба Кремля. Оно появится на смартфоне в виде QR-кода.

Таким образом россияне смогут использовать телефон вместо бумажного паспорта. О принципе действия нововведения рассказал президенту Владимиру Путину глава Минцифры Максут Шадаев.

— На смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество, — рассказал министр.

При этом Шадаев уточнил, что технология уже согласована с ФСБ по требованиям безопасности и защищенности.

Президент, в свою очередь, попросил ускорить реализацию проекта.

По словам главы Минцифры, отменять бумажный паспорт власти пока не планируют, однако «в 80% случаев в таких бытовых, простых ситуациях» можно будет обойтись цифровым.

Ранее редакция сообщала, что защитить недвижимость от мошеннических сделок теперь можно и через Госуслуги.

Фото: скрин видео с сайта правительства РФ