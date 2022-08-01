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Новосибирских строителей позвали в ЛНР

  • 01/08/2022, 12:02
Автор:
Новости Новосибирска
Речь идет об участии в восстановлении социально-значимых объектов.

Порядка десяти социально-значимых объектов Беловодского района Луганской Народной Республики, пострадавших в ходе военных действий, обследовали специалисты министерства строительства Новосибирской области.

— Строители провели оценку пострадавших зданий и сооружений, среди которых ЦРБ, казачий кадетский корпус, детская школа искусств, здание управления труда и социальной защиты населения, сельсовет и дом культуры в селе Городище, — отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Их восстановление необходимо для налаживания безопасной полноценной жизни местного населения.

В настоящее время ведется детализация работ, подготавливаются сметы, идет подбор подрядчиков для осуществления планов.

— Также на месте были проведены переговоры с местными подрядчиками на поставку окон и материалов для восстановления зданий, которые в этом нуждаются. Кроме того, были обследованы жилые дома, пострадавшие в ходе военных действий, таковых в районе насчитывается более 70, — добавил Алексей Колмаков.

Ранее Новосибирская область заключила соглашение о сотрудничестве с ЛНР. Документ утвержден Правительством региона и подписан Губернатором Андреем Травниковым. Среди важных направлений совместной работы – реализация инфраструктурных проектов на территории Беловодского района ЛНР, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры; гуманитарное сотрудничество, а также развитие торгово-экономических связей и сотрудничество в сфере промышленного производства.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство спецоперация ЛНР


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