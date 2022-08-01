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В НГУ планируют открыть новое медицинское направление

  • 01/08/2022, 12:22
новости Новосибирска
А также увеличить объем исследований в области современной медицины.

— У Института медицины и психологии есть одна серьезная проблема: острый недостаток помещений для проведения занятий по базовым экспериментальным дисциплинам, особенно для первых курсов. Это биохимия, молекулярная биология, физиология, анатомия и патанатомия. Из-за этого мы вынуждены ограничивать набор студентов и арендовать помещения в научно-исследовательских институтах СО РАН. Поэтому строительство нового корпуса в первую очередь связано с учебными процессами, — пояснил директор института, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Андрей Покровский.

По его словам, в корпусе будет размещено несколько научно-исследовательских подразделений, связанных с проведением исследований в области современной медицины. В том числе, в НГУ надеются, что удастся создать все условия для фармацевтических исследований и для открытия нового направления «Фармация».

— Мы планировали открыть это отделение очень давно, но никак не могли воплотить в жизнь. Поэтому строительство, я надеюсь, позволит нам, во-первых, увеличить набор студентов, в том числе иностранных, а, во-вторых, расширять направления обучения, поскольку потребность в этом есть, — добавил Покровский. — Нам нужно разрабатывать свои лекарства, готовить специалистов, которые помогали бы проводить фундаментальные и клинические исследования, работать на производствах. Поэтому основная задача на будущем направлении «Фармация» — подготовка специалистов с опытом исследовательской работы.

новости Новосибирска

Строительство кампуса НГУ стартует в третьем квартале 2022 года

За счет достаточного количества специально оборудованных помещений учиться и заниматься наукой в новом корпусе будут студенты всех ступеней образования: младшекурсники будут осваивать базовые дисциплины в кабинетах для практикумов;  аспиранты (С этого года в НГУ открыта аспирантура и по лечебному делу, и по психологии. — Ред.) смогут заниматься исследованиями, в том числе фармакологическими, в отдельных лабораториях; ординаторы и студенты старших курсов будут отрабатывать практические навыки в симуляционном центре и оперблоке, который будет максимально приближен к настоящему. При этом Андрей Покровский подчеркивает, что в корпусе не будет вестись медицинская деятельность — это будет полностью учебно-научный корпус. Главной задачей института будет подготовка специалистов самого высокого уровня до кандидатов медицинских наук. Практические навыки студенты смогут получить в МНОЦ ИМПЗ НГУ.

Напомним, Минобрнауки России реализует проект по созданию кампусов мирового уровня на базе отечественных вузов. До 2030 года по поручению президента Владимира Путина и правительства РФ в разных регионах страны создадут сеть из 27 университетских кампусов. В 2021 году в ходе первого этапа отбора из представленных регионами заявок были отобраны первые 8 проектов, включая проект кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета.

По материалу пресс-службы НГУ

Ранее редакция рассказывала о старте строительства кампуса Академпарка. 

Фото пресс-службы НГУ

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Рубрики : Медицина Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : фармацевтика образование медицина


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