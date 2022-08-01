Какие детали нельзя менять в машине без разрешения ГИБДД

В беседе с агентством «Прайм» технический специалист Московского Политеха Юрий Бибилов рассказал, какие детали нельзя менять в автомобиле. В первую очередь, запрет распространяется на бамперы, фары и зеркала. Эти детали в момент аварии могут отделиться от машины и превратиться в настоящий «боевой снаряд», особенно с учетом скорости движения.

Например, запрещено менять бампер автомобиля без сертификации соответствующих органов с последующей регистрацией в ГИБДД. Дело в том, что бампер изготавливают из ударопрочного пластика, который не колется, не имеет острых кромок. То же самое относится к стеклам, зеркалам, стеклам фар, добавляет он.

Также запрещено, по словам эксперта, менять внутренние элементы интерьера — сиденья, руль и так далее. Все эти элементы должны быть прежде всего безопасны для водителя и пассажиров, они являются предметом сертификационной работы специализированных центров.

Все изменения колесной базы вне разрешенных производителем параметров, могут влиять на норму выбросов. Если у них будет иной диаметр, цикл нагрузки двигателя меняется, а это означает как минимум погрешности в работе спидометра, что напрямую влияет на безопасность движения, указал Бибилов.