Новосибирских хлебопеков обещают поддержать на 60 млн рублей

В заключительной стадии находится согласование проекта постановления Минсельхоза РФ о поддержке хлебопекарных предприятий. Как сообщает глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко, после его подписания новосибирские хлебопеки могут рассчитывать на поддержку в сумме более 60 млн рублей.

Председатель Союза хлебопеков Сибири, гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков считает, что предлагаемые как федеральным, так и региональным правительством меры поддержки для отрасли, что называется, — капля в море.

— К горькому сожалению всей общественности, самая главная мера поддержки отрасли сегодня — это поднятие цен, потому что все дотации, которые нам предлагаются, слабо покрывают убытки, вызванные повышением цен на сырье, упаковку и остальное. Только на маргарин цены выросли практически в два раза, а маргарин — сырье для кондитерской продукции. Это показали уже только первые расчеты, — говорит Терешков. — Плюс все оборудование импортное, нужны масла, нужны детали. Все детали у нас немецкие, французские, итальянские. Те дотации, что предусмотрены, — ни о чем. Уж если это хлебопечения коснулось, то что говорить о других, более высокотехнологических отраслях?

Как подсчитывает собеседник Infopro54, цены на хлебобулочные изделия сегодня необходимо повысить, как минимум, на 12 —15%.

— Это чтобы предприятиям отрасли просто концы с концами свести и выплатить работникам зарплаты, — поясняет Дмитрий Терешков. — Только чтобы прожить и что-то заработать.

При этом, по словам бизнесмена, прессинг по части цен на хлебобулочную продукцию в отношении отрасли идет сразу с нескольких сторон.

— Сетям связали руки, сказали: отвечаете за подъем цен, — рассказывает он. — Сети здесь при чем? Себестоимость формируется в производстве, куда поступает сырье, где работают люди, которым нужно зарплату выплачивать. Сети, которым дали команду держать цены, могут говорить что угодно, но на себестоимость повлиять не могут.

При этом, по словам Терешкова, в отношении тех отраслей и предприятий, которые действительно могут повлиять на себестоимость продукции, по каким-то причинам ограничительные меры не принимаются.

— Мы предложили властям четко разделить вопрос, вернуться к старым добрым временам: вот социальный хлеб, так называемая солдатская буханка (мука, вода и все остальное), мы, все хлебопеки, подписываемся, что будем держать цену на нее в столько-то, — говорит собеседник редакции. — Кому она важна, пускай покупают. Сейчас поставщики сырья сами нагнетают обстановку. Почему цены на маргарин поднялись? Кто их регулирует? Кто-то запретил производителям муки поднимать цену на муку? Никто. А бегут (по поводу повышения цен) к ритейлерам, потом к хлебопекам. Пожалуйста, обращайтесь по инстанциям! Но вы же не регулируете ситуацию, а потом кричите на каждом углу: «не повышать», «мы сдержим» и так далее.

По информации правительства Новосибирской области, в отношении сельхозтоваропроизводителей в целом предполагаются такие меры поддержки, как увеличение объемов субсидирования по льготному кредитованию. Введение моратория или отсрочки для обязательной маркировки продовольственных товаров, механизм льготного кредитования предприятий перерабатывающей промышленности с целью обеспечения модернизации и реконструкции в условиях импортозамещения, фиксирование рыночной цены на ГСМ для сельхозтоваропроизводителей, предоставление отсрочек по уплате налогов и взносов и ряд других. На 18 января были определены лимиты по субсидиям в 26 млн. На 15 февраля они составляли 158 млн, и на 10 марта они доведены до 586 млн рублей, чего, как считают в региональном Минсельхозе, будет достаточно для привлечения заемных средств по льготной ставке до 5%.