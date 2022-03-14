Дело о взятках за «снежные» контракты вернули в прокуратуру

Калининский районный суд Новосибирска вернул прокуратуре уголовное дело директора муниципального казенного учреждения Новосибирска «Калининское» Сергея Кулешова в соответствии с пунктами 1 и 6 части 1 статьи 237 УПК РФ.

Органами предварительного расследования Сергей Кулешов обвиняется в том, что будучи руководителем МКУ, получил взятку на общую сумму не менее 189 200 рублей в рамках контрактов на уборку снега.

— В результате ненадлежащего исполнения директором МКУ г. Новосибирска «Калининское» Кулешовым С.Н. своих должностных обязанностей, выразившиеся в том, что достоверно зная, что фактически исполнителями условия заключенных муниципальных контрактов в части хранения снежных масс не выполнена, осуществил приемку выполненных исполнителями работ, — говорится в решении суда. — При этом работы по заключенным муниципальным контрактам из средств бюджета муниципального образования были оплачены. В результате городскому бюджету был причинен крупный ущерб на общую сумму 2 192 785 рублей, нарушены права и законные интересы граждан и охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны окружающей среды, выразившиеся в нарушении порядка временного складирования снежных масс на специально предусмотренных полигонах, оборудованных в соответствии с действующими экологическими и санитарно-эпидемиологическими нормами.