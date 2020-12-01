Землю в Военном городке Новосибирска выставят на продажу

В 2021 году ДОМ.РФ запланировал продажу 7 имущественных комплексов на территории Новосибирской области. Самой резонансной, скорее всего, будет попытка продажи лота, расположенного в Военном городке Октябрьского района. В него включены 6 зданий общей площадью более 5 тысяч кв. м, а также земельный участок — 2,47 га. Имущество планируется к реализации в 4 квартале 2021 года. Кадастровая цена лота — около 25 млн рублей. Коммерческое предложение по торгам пока не озвучено.

Как сообщают в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, часть зданий могут включить в перечень объектов культурного наследия региона. Сейчас идет работа по их исследованию и изучение документов. На сам участок уже наложено обременение: здесь разрешены работы только по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

Напомним, мэрия Новосибирска и правительство Новосибирской области неоднократно заявляли о том, что планируют сделать Военный городок историко-культурной площадкой. Эту идею долго не принимал Минобороны РФ, у которого она находилась на балансе, поэтому местные власти настаивали на передаче объекта в ДОМ.РФ. При этом в городе периодически появлялась информация о том, что этой площадкой, расположенной в развитом центре Октябрьского района, заинтересовались федеральные девелоперы.

— За прошедшие полтора года было много предложений и по архитектурной части, и по финансово-правовым моделям воплощения, — отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Сейчас нам нужно в кратчайший срок сформировать максимально проработанное предложение, чтобы с ним выходить и на ДОМ.РФ, и на Минобороны, и на другие федеральные ведомства. Нам удалось обеспечить понимание со стороны Министерства обороны РФ — основного владельца этой территории. Коллегия Минобороны ждет детализированных предложений — об архитектурной концепции и способах ее реализации.

В сентябре в правительстве региона проходило совещание по реновации территории Военного городка.

Является ли включение Военного городка в прогнозный план продажи ДОМ.РФ на 2021 год частью стратегии его передачи региону и на каких основаниях, корреспонденту Infopro54 на момент публикации материала узнать не удалось.

Напомним, в феврале 2019 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и Росимущество приняли решение об изъятии земли на улице Восход в Новосибирске. Речь шла об участке площадью 0,83 га в Октябрьском районе за Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения РАН (ГПНТБ), где планировалось построить вторую очередь библиотеки. Этот проект был включен в план развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». О его поддержке также заявлял губернатор Андрей Травников. Тем не менее участок был передан агентству ДОМ.РФ под жилищное строительство. ГПНТБ оспаривала это решение в судах.

В плане продаж ДОМ.РФ в Новосибирске — еще один земельный участок в Октябрьском районе площадью 0,87 га. Он обозначен как промышленная площадка и находится недалеко от карьера Борок — его продажа намечена на 2 квартал 2021 года. Во 2 квартале на торги также планируется выставить имущественный комплекс в Бердске (участок 1,94 га) и объект незавершенного строительства — почти 14,5 тысячи кв. м рядом с ЖК «Пионерский» на ул. Максима Горького. Еще один лот — имущественный комплекс войсковой части 13840 в Мочищенском сельсовете. Лот содержит 39 объектов площадью 16,6 тысячи кв. м и земельный участок 28,8 га. Имеет выход на ул. Кедровую.

В 1 квартале 2021 года ДОМ.РФ планирует провести торги по аренде двух земельных участков в сельсовете Мичуринский площадью 0,85 га и 1,32 га. Оба предназначены под строительство многоквартирных жилых домов до 5 этажей.

Фото: с сайта Дом.РФ