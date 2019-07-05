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Новосибирское предприятие одним из первых получит субсидию по облигациям

Размер компенсации – до 1,5 млн рублей за расходы, связанные с организацией эмиссии, и до 70% от выплат по ставке купона.
  • 05/07/2019, 17:04
Новосибирское предприятие одним из первых получит субсидию по облигациям

Минэкономразвития назвало первые 3 компании, которые получат возмещение части затрат на листинг и купонные выплаты – Новосибирский завод резки металла, «Талан-Финанс» и «Брайт Финанс», сообщили в пресс-службе финансового консультанта ООО «Юнисервис Капитал».

Отмечается, что субсидирование осуществляется в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предусмотрена компенсация фактически понесенных затрат компаний, разместивших на фондовой бирже облигации в 2019 году. Размер компенсации – до 1,5 млн рублей за расходы, связанные с организацией эмиссии, и до 70% от выплат по ставке купона. Правила предоставления субсидий, в которых указаны формулы расчета компенсаций, утверждены постановлением правительства РФ от 30 апреля 2019 г. №532.

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Выплаты производятся раз в полгода. В августе компаниям компенсируют часть затрат по выплаченным на момент подачи заявки купонам. До октября они, собрав для Минэкономразвития необходимые документы, смогут повторно обратиться за получением компенсации по следующим выплаченным купонам и так далее.

Ценные бумаги дебютных выпусков обработчика рулонной стали «НЗРМ», девелопера «Талан-Финанс» и фитнес-бренда Bright Fit включены в Сектор Роста Московской биржи. Первые 2 компании выплачивают купон по ставке 15% годовых, ставка по облигациям «Брайт Финанс» зависит от ключевой ставки ЦБ РФ и на данный момент составляет 12,5%.

Фото предоставлено ООО «Юнисервис Капитал»

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