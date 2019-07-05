Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Область «заказала» больше медиков

В прошлом году на целевую подготовку по программам высшего образования направлено 198 абитуриентов в соответствии с квотами, в 2019 году – 299 мест.
  • 05/07/2019, 16:39
Область «заказала» больше медиков

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, на сегодняшней день в регионе в подведомственных минздраву учреждениях работают около 10 000 врачей и 20 000 работников среднего медицинского персонала. Среди предпринимаемых мер по развитию кадрового потенциала – снижение кадрового дефицита в здравоохранении, подготовка высококвалифицированных медицинских работников и обеспечение социальной защиты медиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Наша ключевая цель в работе по развитию кадрового потенциала – дальнейшее снижение кадрового дефицита медицинских работников государственных организаций. Принимается ряд мер, в том числе – работа с учебными организациями. В прошлом году на целевую подготовку по программам высшего образования направлено 198 абитуриентов в соответствии с квотами. В 2019 году – уже 299 мест, — подчеркнула Елена Аксенова. При этом наиболее актуальная потребность на сегодняшний день в таких врачах, как анестезиологи-реаниматологи, патологоанатомы, терапевты, врачи скорой медицинской помощи, хирурги, эндоскописты.

Отмечается, что в Новосибирской области также увеличено количество квот на постдипломное образование на условиях целевого обучения: в 2018 году – 81 ординатор, в 2019 году – 197 мест для ординаторов. Проводится профессиональная переподготовка медработников – в 2019 году дополнительно выделено 176 мест для врачей, 99 мест для средних медицинских работников.

Повышенное внимание в регионе уделяется поддержке врачей, работающих в сельской местности, развитию первичного звена здравоохранения. Так, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающие единовременные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты. Также предусмотрена широкая линейка компенсаций (среди них – компенсации за проезд и проживание, единовременные выплаты и др.).

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO

Популярное с сайта

Количество компаний с признаками фиктивности в Новосибирске снизилось с 14% до 7%

Количество компаний с признаками фиктивности в Новосибирске снизилось с 14% до 7%

05/07/2019, 15:25
В результате использования АСК НДС-2 поступления по налогу на добавленную стоимость в регионе увеличились почти в полтора раза.
Художники России распишут более 500 метров стен НГТУ НЭТИ

Художники России распишут более 500 метров стен НГТУ НЭТИ

05/07/2019, 14:27
Граффити на научную тематику послужат украшением города к молодежному Чемпионату мира по хоккею.
Новосибирская область отправила на экспорт более 100 тысяч тонн зерна и продуктов переработки

Новосибирская область отправила на экспорт более 100 тысяч тонн зерна и продуктов переработки

05/07/2019, 14:01
Отгрузки осуществлялись в 14 стран мира.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

За пост мэра поборется самовыдвиженец-пенсионер

05/07/2019, 18:21

На гостевых маршрутах в Новосибирске будут установлены умные светофоры

05/07/2019, 17:36

Новосибирское предприятие одним из первых получит субсидию по облигациям

05/07/2019, 17:04

УФАС временно помирила правительство и концессионера

05/07/2019, 15:49

«Гонка Героев» пройдет в Новосибирске 13 июля

05/07/2019, 15:30

Количество компаний с признаками фиктивности в Новосибирске снизилось с 14% до 7%

05/07/2019, 15:25

Художники России распишут более 500 метров стен НГТУ НЭТИ

05/07/2019, 14:27

Новосибирская область отправила на экспорт более 100 тысяч тонн зерна и продуктов переработки

05/07/2019, 14:01

Своего кандидата в мэры выдвинула партия «Гражданская платформа»

05/07/2019, 13:18

К молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске организуют гостевые маршруты

05/07/2019, 13:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска