Область «заказала» больше медиков

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, на сегодняшней день в регионе в подведомственных минздраву учреждениях работают около 10 000 врачей и 20 000 работников среднего медицинского персонала. Среди предпринимаемых мер по развитию кадрового потенциала – снижение кадрового дефицита в здравоохранении, подготовка высококвалифицированных медицинских работников и обеспечение социальной защиты медиков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Наша ключевая цель в работе по развитию кадрового потенциала – дальнейшее снижение кадрового дефицита медицинских работников государственных организаций. Принимается ряд мер, в том числе – работа с учебными организациями. В прошлом году на целевую подготовку по программам высшего образования направлено 198 абитуриентов в соответствии с квотами. В 2019 году – уже 299 мест, — подчеркнула Елена Аксенова. При этом наиболее актуальная потребность на сегодняшний день в таких врачах, как анестезиологи-реаниматологи, патологоанатомы, терапевты, врачи скорой медицинской помощи, хирурги, эндоскописты.

Отмечается, что в Новосибирской области также увеличено количество квот на постдипломное образование на условиях целевого обучения: в 2018 году – 81 ординатор, в 2019 году – 197 мест для ординаторов. Проводится профессиональная переподготовка медработников – в 2019 году дополнительно выделено 176 мест для врачей, 99 мест для средних медицинских работников.

Повышенное внимание в регионе уделяется поддержке врачей, работающих в сельской местности, развитию первичного звена здравоохранения. Так, реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающие единовременные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно медицинским работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты. Также предусмотрена широкая линейка компенсаций (среди них – компенсации за проезд и проживание, единовременные выплаты и др.).

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