На гостевых маршрутах в Новосибирске будут установлены умные светофоры

Пилотный проект по установке интеллектуальной системы регулирования транспортных потоков на ул. Станционной показал хорошие результаты. Принято решение к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи в 2023 году установить умные светофоры на гостевых маршрутах, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Весной 2018 года, в рамках форума «Городские технологии», мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор АО «Софтлайн Трейд» (Москва) Руслан Белоусов подписали соглашение о сотрудничестве. Компания разработала систему управления дорожным движением, способную анализировать трафик движения и в случае заторов переключать светофорные объекты таким образом, чтобы сделать улицу «зеленой». В качестве площадки для реализации проекта была выбрана одна из самых нагруженных магистралей города – ул. Станционная на участке от кольца на западном въезде в город (остановка «Завод медпрепаратов») до площади Энергетиков общей протяженностью 5,5 км.

Отмечается, что на всех 11 светофорных объектах, расположенных на ул. Станционной, компанией-инвестором смонтировано необходимое оборудование, детекторы движения, 22 камеры видеонаблюдения, оптоволоконные каналы связи. В диспетчерском пункте МКУ «Горсвет» установлен сервер управления системой, обустроено рабочее место оператора АСУДД. На сервер установлено программное обеспечение системы управления дорожным движением.

— Проект показал хорошие результаты, — рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько. — По подсчетам специалистов департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в результате использования системы транспортный поток увеличился на 15 %. Сейчас принято решение развивать проект и внедрять интеллектуальные системы на гостевых маршрутах города, которые готовят для проведения в нашем городе Чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году. Нам нужно сделать так, чтобы пробок было как можно меньше и горожанам и нашим гостям было комфортно.

На площади Труда и площади Энергетиков предполагается установить умные светофоры уже к сентябрю. На гостевых маршрутах они появятся к 2023 году.

Фото: Юлия Данилова