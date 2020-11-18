Новосибирское предприятие Технодинамики показало рост производства систем инициирования

Выручка завода по итогам десяти месяцев превысила 3,9 млрд рублей. Приоритетной продукцией последних лет стали различные типы детонирующих шнуров и система неэлектрического взрывания марки «ИСКРА».

Продукция предприятия обеспечивает добычу полезных ископаемых посредством управляемых и контролируемых взрывов. На долю завода приходится значительный объем поставок средств инициирования для российских предприятий горнодобывающей промышленности.

За период десяти месяцев текущего года рост показало производства неэлектрических систем инициирования ИСКРА–ПС и ИСКРА–Ш. Поверхностно-скважинное инициирующее устройство с замедлением ИСКРА-ПС предназначено для взрывных работ на земной поверхности, сочетает преимущества скважинного и поверхностного устройств в одном продукте. Шпуровое инициирующее устройство с замедлением ИСКРА-Ш предназначено для замедления инициирования боевиков шпуровых и скважинных зарядов при взрывных работах в рудниках и угольных шахтах, а также на заменной поверхности. Изделия выпускается заводом в 51 серии замедления – от мгновенного до 10 тыс. м/с.

— Общий объем реализации неэлектрических систем инициирования составил более 2,3 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Наше предприятие увеличило производство отдельных видов детонирующих шнуров: ДШН-10, ДШН-40, ДШН-6, ДШН-80. Детонирующие шнуры предназначены для передачи детонации на расстояние в поверхностных взрывных сетях, скважинных зарядах, подземных выработках, — прокомментировал генеральный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев. — Также рост отмечен в производстве ряда наименований электродетонаторов и капсюлей-детонаторов.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — российское предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции

Фото предоставлено пресс-службой компании