В НГУ открылся бакалавриат по «глубокой» робототехнике

В Новосибирском государственном университете открылся бакалавриат по «глубокой» робототехнике, задача которого — подготовить специалистов на стыке робототехники и глубокого обучения — наиболее динамичного направления искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Promobot. Отмечается, что в лабораторную базу программы входит российский робот Promobot, созданный одноимённой пермской компанией-резидентом Сколково.

— Студенты фактически получили карт-бланш на модернизацию робота, и мы ждём от них необычных и ярких решений, а также свежий взгляд на наш продукт. Мы создавали проект Promobot в качестве студентов, и я знаю, каково это — когда не хватает лабораторной базы. — рассказывает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Поэтому мы очень горды, что на основе нашего робота талантливые ребята смогут изобрести собственного. Именно так работает современное образование, именно так по всему миру рождаются стартапы: студенческий креатив плюс реальный коммерческий продукт в подходящих условиях — университете.

Студенты НГУ научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Для этого студенты познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели Promobot. В программе предусмотрено 6 лабораторных работ, но курс ими не ограничится.

В пресс-службе напомнили, что в октябре 2020 года стало известно, что Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов, обойдя Китай и Японию. Данные были опубликованы в отчете Международной федерации робототехники (IFR) за 2019 год. Согласно оценкам IFR, в России производством сервисных роботов занимаются 73 компании, больше только в США — 223 компании. В промышленной робототехнике Россия по-прежнему проигрывает: плотность роботизации на наших предприятиях — 5 роботов на 10 тысяч сотрудников, а среднемировой показатель в 20 раз выше — 112 роботов.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Фото предоставлено пресс-службой Promobot