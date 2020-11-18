Депутатам разрешили вернуться в бизнес

Теперь все парламентарии могут участвовать в работе советов директоров частных компаний. Такие поправки в федеральное законодательство принимаются и на региональном уровне — для приведения нормативных актов разных уровней власти в соответствие друг с другом. Ранее законодательство позволяло работать в бизнесе только тем депутатам, кто осуществлял парламентские полномочия на непостоянной основе. Соответствующее решение было принято и в рамках заседания комитета заксобрания по бюджетной, налоговой политике и собственности

— Раньше в этом плане не было различий между депутатами, — комментирует зампредседателя комитета Валентин Сичкарев. — Однако в прошлом созыв заксобрания федеральный закон запретил депутатам участвовать в бизнесе, тем, кто на штатной основе, а в этом — опять разрешил.

Законопроектом, который предлагается утвердить на предстоящей сессии регионального парламента, для депутатов-«штатников» увеличили сроки сдачи отчетности, а также им разрешили указывать в отчетах только особо ценное имущество, стоимостью свыше миллиона рублей.

Напомним, депутаты прошлого созыва весной приняли ограничения, касающиеся чиновников и их участия в работе некоммерческих организаций. Во-первых, участие чиновников в управлении некоммерческой организацией возможно только на безвозмездной основе. Во-вторых, только с предварительного уведомления руководителя. Если речь идет о госслужащих регионального уровня, то запрос на разрешение подается высшему должностному лицу субъекта, если муниципального — лицу, ответственному за профилактику коррупционных нарушений в муниципалитете. Что касается депутатов регионального парламента, работающих на постоянной основе, то в их случае о работе в НКО уведомлялось руководство заксобрания. При этом на некоторые типы некоммерческих организаций ограничения не накладывались. В частности, речь идет об участии в руководстве политических партий, жилищных и гаражных кооперативов, товариществ собственников жилья и некоторых других НКО.

Напомним, в ходе работы прошлого созыва регионального парламента много вопросов у общественности вызвало участие депутатов заксобрания в АНО «Клиника НИИТО».

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