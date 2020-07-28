Новосибирское предприятие увеличит выпуск медицинской одежды за счет участия в нацпроекте

Компания «Здравмедтех- Новосибирск» стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Вместе со специалистами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) предприятие в 2020 году реализует краткосрочный проект, его задача — оперативно выявить и использовать внутренние резервы для удовлетворения возросшего спроса на средства индивидуальной защиты, которые в числе прочей продукции выпускает «Здравмедтех-Новосибирск».

— Наше предприятие специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов, необходимых для оказания медицинской помощи. В период пандемии коронавируса потребность в стерильных хирургических халатах резко выросла. Если за весь 2019 год мы произвели 4,3 тыс. штук такой продукции, то за полгода 2020-го – более 480 тыс. штук. Конечно, для обеспечения нужного объема продукции мы привлекли дополнительные ресурсы, а также увеличили количество рабочих смен. Вместе с тем в долгосрочной перспективе без оптимизации внутренних бизнес-процессов обеспечить рост производительности будет затруднительно. Поэтому мы приняли решение принять участие в совместном проекте с ФЦК, — прокомментировал генеральный директор «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов.

Отмечается, что рабочая группа проекта совместно со специалистами ФЦК уже провела диагностику предприятия, определила существующие непроизводительные потери в процессе изготовления хирургических халатов и разработала перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности производства, оптимизацию внутрицеховой логистики, планирования и пр. В итоговый план вошли мероприятия, которые могут быть оперативно реализованы без прерывания производственного процесса. Результаты должны быть получены уже в августе.

— Благодаря участию в проекте предприятие имеет возможность усилить работу по оптимизации внутренних процессов и, тем самым, создать условия для обеспечения роста выпускаемой продукции, перехода на более высокий уровень организации существующей производственной системы. В конечном счете эти усилия позволят ускорить выпуск столь необходимых сейчас средств индивидуальной защиты для врачей поликлиник, больниц и службы скорой помощи. По итогам проекта, только за счет внутренней оптимизации, планируется увеличение выработки более чем на 30% относительно показателей мая этого года, — отметил руководитель проектов ФЦК Вячеслав Анисимов.

По его словам, после реализации краткосрочного проекта «Здравмедтех-Новосибирск» намерен продолжить участие в нацпроекте и совершенствовать производственный процесс на других участках предприятия в 2021 году. Этот проект будет реализован в партнерстве с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданным на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Предприятие «Здравмедтех-Новосибирск» образовано в 2003 году, входит в Ассоциацию «Здравмедтех». В настоящее время предприятие поставляет продукцию в е больницы, родильные дома и поликлиники Новосибирска и Новосибирской области, в областные клинические больницы и федеральные центры, всего более 700 медицинских организаций Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Фото предоставлено АИР по Новосибирской области