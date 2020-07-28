Стало известно, когда детсады вернутся к обычному графику работы

С 17 августа дошкольные образовательные учреждения Новосибирска возобновят работу в штатном режиме. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть на своей странице в соцсети.

— Сады начнут работать с соблюдением санитарных норм, — пишет мэр. — В предстоящие 3 недели проведем необходимые мероприятия для безопасного пребывания ребятишек в детских садах.

Напомним, что с началом периода ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса в дошкольных учреждениях работали только дежурные группы для детей работников отраслей, которые не прекращали свою деятельность. С начала карантина на территории всей области в режиме рабочих групп, в которых было 2-5 детей, работали 423 детских сада. В общей сложности их посещали 1,6 тысячи детей. После первой волны послаблений для экономики произошел существенный наплыв детей в группы, что стало поводом для разбирательств, инициированных губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Прирост составил 685 детей в 42 открывшихся дежурных группах. Как отмечал в апреле глава региона, даже когда были выданы разрешения о выходе на работу застройщиков, промышленных предприятий и организаций сферы услуг — 770 тысяч жителей области (77% трудоспособного населения), подобного «бэби-бума» в детсадах не наблюдалось. А новых послаблений для других отраслей экономики, деятельность которых была на тот момент приостановлена, с тех пор в регионе не делали.

Ограничения затронули и другие образовательные учреждения. В частности, школы были переведены в режим дистанционного обучения с использованием электронных образовательных платформ. Первыми послабления и возможность возобновить занятия очно получили малокомплектные сельские школы на территории области.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время в городе работают 243 дошкольных учреждения. До введения режима дежурных групп их посещали около 90 тысяч детей. В планах муниципалитета — открытие еще 10 новых детсадов в текущем году.

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