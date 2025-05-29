Новосибирское УФАС признало недобросовестными поставщиками сразу две компании

Новосибирское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков сразу две компании — ООО «Нормал ТЭК» (Москва) и ООО «Новая Эра» (Новосибирск). Обе фирмы признаны уклонившимися от заключения контрактов.

В первом случае обращение поступило от ГКУ НСО «Центр развития материально-технической базы образования» («ГКУ НСО «ЦРМТБО»). ООО «Нормал ТЭК» уклонилось от заключения контракта на поставку товаров для школ.

Установлено, что компания предложила на аукционе на 52% меньше начальной, то есть при проведении электронных торгов применились антидемпинговые меры. 1 мая заказчик разместил в ЕИС проект контракта, но общество не подписало документ. Также участник закупки сообщил о том, что «Нормал ТЭК» получила коммерческое предложение от ООО «Гринкрофт» и готовилась к исполнению контракта. При этом было предоставлено несвоевременное платежное поручение. Подобные действия квалифицированы как недобросовестные.

— Комиссия Новосибирского УФАС России признала ООО «Нормал ТЭК» уклонившимся от заключения контракта и включила его в РНП сроком на два года, — отметили в УФАС.

Во втором случае ООО «Новая Эра» не заключило контракт с новосибирским МКУ «Октябрьское» на монтаж ворот. Компания не подписала проект контракта в установленный срок через ЕИС ссылаясь на технические неполадки в работе электронной торговой площадки. Комиссия УФАС признала объяснения неубедительными. В ведомстве подчеркнули, что организация самостоятельно подала заявку на участие в закупке, следовательно, была уведомлена об условиях контракта и сроках подведения итогов определения поставщика. Она признана уклонившимся от контракта, а сведения о нём включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Нормал ТЭК» образовано в 2016 году в Москве. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием». Единственным учредителем и директором компании является Анна Мухина. По итогам 2024 года выручка организации составила 5,5 млн рублей, чистая прибыль — 99 тысяч. В 2021 году ООО «Нормал ТЭК» уже было внесено в РНД по ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр».

ООО «Новая Эра» образовано в 2014 ноду в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». учредителем и директором компании является Дарья Бурилова. Выручка — 33,2 млн ​ (+42%), чистая прибыль — 194 тысяч рублей.

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