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Антимонопольщики выявили сговор на трамвайном тендере в Новосибирске

  • 19/05/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Антимонопольщики выявили сговор на трамвайном тендере в Новосибирске
Коммерческая структура стала «прокладкой» при освоении бюджетных средств

Комиссия Новосибирского УФАС России вынесла окончательное решение по картельному сговору при исполнении муниципального контракта. Как отметили в УФАС, речь идет о тендере на строительство трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» по улице Гусинобродское шоссе, который был разыгран еще в 2021 году.

В аукционе, который провело «Метро МиР», выиграло ООО «СпецТрансСтрой». Компания была единственным участником торгов.

Однако, по данным УФАС, в дальнейшем существенные условия контракта были изменены, увеличена сумма закупки, отдельные этапы работ изменены или исключены, а заказчик торгов стал субподрядчиком.

—  МП «Метро МиР», после заключения контракта с ООО «СпецТрансСтрой», заключило «обратный договор», став субподрядчиком при исполнении своего же контракта в части работ. Фактически коммерческая структура стала «прокладкой» при освоении бюджетных средств, —  комментирует заместитель руководителя управления Сергей Иванов.

Антимонопльщики отметили, что проект не был выполнен в полном объеме. В последующем между лицами был заключен ещё один контракт с идентичными видами и типами работ, которые также не был исполнен.

Общая двух сумма контрактов, при исполнении которых реализовано антиконкурентное соглашение, превышает 105 000 000 рублей.

Напомним, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о банкротстве «СпецТрансСтроя». Инициатором выступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области.

В Новосибирске компания была подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» и по ремонту Октябрьского моста. В августе 2024 года «СпецТрансСтрой» лишился этих контрактов по инициативе муниципалитета. Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» в одностороннем порядке расторгло с компанией несколько контрактов по капремонту автодорог и обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков. Руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела. Уголовное дело по факту халатности заведено и в отношении главы р.п. Ордынское.

В конце марта 2025 года комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС»,  МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир». Предполагалось, что «МетроМир» войдет в единую службу заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности).

У следствия есть вопросы уже к четверым руководителям муниципального предприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подала иск в суд на мэрию Новосибирска из-за Октябрьского моста. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ФАС сговор Картель


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