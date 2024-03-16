Новосибирского депутата Светлану Каверзину признали иноагентом

Депутата горсовета по 46-му округу Светлану Каверзину* внесли в список иноагентов.

На сайте Минюста России сообщается, что сибирячка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политики.

—Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, —объясняет причины Минюст.

Кроме того, известно, что Каверзина* активно участвовала в политической деятельности с Антоном Картавиным*, который был признал иноагентом ранее.

Депутат является членом коалиции «Новосибирск 2020».

— Друзья, у меня всё норм, не переживайте. Но если хотите выразить мне поддержку и подставить дружеское плечо, то проголосуйте за Набережную ОбьГЭС, — написала в своих социальных сетях депутат.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.