За первый день выборов проголосовали более 27% избирателей Новосибирской области

На 20.00 15 марта через дистанционное электронного голосование проголосовало 59% избирателей Новосибирской области, зарегистрированных в ДЭГ, принято 144 231 бюллетеней. Всего в онлайн-голосовании планируют принять участие 245 767 жителей региона.

В Алтайском крае на дистанте проголосовало 194 844 человек (70%), в Томской области — 62 350 человек (69%), в целом по России на 17.00 по Москве — 2 720 513 (57%)

По данным облизбиркома, по состоянию на 20.00 часов 15 марта очная явка избирателей в Новосибирской области составила 23,65%, проголосовали 462 517 избирателей (без учета дистанционного голосования).

Общая явка — 27,55%.

Выборы президента России проходят 15- 17 марта.