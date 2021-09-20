Новосибирского экс-адвоката подозревают в мошенничестве

В Новосибирске расследуют уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере в отношении бывшего адвоката. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

— Подозреваемый в период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года путем злоупотребления доверием получил от жительницы города Новосибирска денежные средства в сумме более 400 000 рублей под предлогом передачи их бывшим высокопоставленным сотрудниками УМВД России по Астраханской области за прекращение уголовного преследования в отношении ее сына, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение мошенничества. При этом фигурант по делу фактически деньги сотрудникам правоохранительных органов передавать не собирался, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Новосибирской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Также рассматривают вопрос о его задержании и планируют ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.

Сотрудники СК просят жителей, пострадавших от аналогичных преступных действий или обладающих соответствующей информацией, обратиться в Железнодорожный межрайонный следственный отдел по адресу: Новосибирск, улица Некрасова, дом 80, либо по телефону 8-953-788-25-46 (руководитель отдела Артур Фаритович Сафаров).