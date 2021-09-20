Зачем нужен личный резервный фонд

Сейчас у многих людей большое количество кредитов. Каждый месяц нужно выплачивать обязательные платежи по ним.

При потери работы человек не сможет выполнять все свои денежные обязательства. Помимо кредитных платежей еще нужны деньги на ежедневные расходы на жизнь. Если вы потеряете работу, то ни один банк не даст вам новый займ. Банкам нужны кредитоспособные заемщики, которые в состоянии выполнять свои денежные обязательства вовремя.

Поэтому очень важно иметь денежный резерв на случай непредвиденных расходов. В жизни может быть много незапланированных ситуаций: может сломаться машина, выйти из строя дорогостоящая домашняя техника, человек может заболеть, понадобятся деньги на лечение.

Существует много ситуаций, когда срочно требуются деньги. Во многих подобных случаях банки займы не дают. Ведь финансовые учреждения должны быть уверены, что заемщик исполнит свои денежные обязательства и вернет кредит вовремя. Больному человеку никто денег не даст, также как человеку, потерявшему работу и основной доход.

Что такое личный резервный фонд

Личный резервный фонд это ваши сбережения на непредвиденные случаи, если произойдет что-то такое, что ухудшит ваше материальное положение.

Главное условие личного резервного фонда — он должен состоять из ликвидных активов. Самым ликвидным активом являются деньги.

Сейчас безналичные деньги на счетах в банках практически также ликвидны, что и наличные деньги на руках пользователей. Ведь благодаря интернет банку и карточками воспользоваться деньгами можно в любой момент круглосуточно.

Однако, банковские сбережения могут храниться на разных счетах. Наиболее ликвидными являются счета копилки, где вы можете снять деньги без потери процентов в любое удобное для вас время.

Депозитные счета не настолько ликвидны. Ведь депозит придется досрочно расторгать при этом терять проценты прибыли. На расторжение депозита может потребоваться время или личное посещение банка.

Акции и многие ценные бумаги являются ликвидным активом. Но в случае крайней необходимости вы не сможете продать акции по наиболее выгодной цене и при продаже можно потерять существенные суммы.

В то же время если вам деньги нужны не срочно, то при наличии диверсифицированного портфеля вкладов акции можно продавать постепенно по мере необходимости, тем самым существенно уменьшив ваши потери.

Необходимость создания резервного фонда вы можете обсудить, посетив форум MMGP.

Когда резервный фонд может вас выручить

В жизни может случиться много незапланированных ситуаций, которые невозможно учесть заранее.

Если у вас есть семья и люди находятся на вашем попечении, то от вашего благополучия и успешного заработка зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других людей.

Может произойти не только что-то с вами, но и с вашей семьей, на что потребуются крупные денежные суммы.

Обычно в случаях, когда резко ухудшается материальное положение, сложно получить банковские кредиты. В данном случае помогут личные сбережения и резервный фонд.

1. Потеря работы

Потерю работы сложно пережить даже одному человеку, а если есть семья, которая зависит от одного кормильца или уже есть много полученных кредитов, по которым придется ежемесячно исполнять обязательства, то потеря работы может существенно усложнить положение.

Самое страшное при потере работы, это то, что человеку, потерявшему основной источник дохода, никто больше не предоставит кредит, а вот возврат долгов все будут требовать вовремя.

Часто потеря работы происходит во время экономических кризисов, когда ухудшается экономическое положение в стране или в мире, и найти другую работу очень сложно. Ведь доход потеряло большое количество людей.

Вакансий в такой период времени мало, найти работу очень сложно и падение рынков может продолжаться достаточно длительное время.

2. Временное снижение дохода

Временное снижение доходов особенно опасно для тех у кого есть кредиты и нужно ежемесячно погашать свои денежные обязательства.

Наибольшую сложность представляют долгосрочные кредиты и ипотека. Ведь обязательства по ним надо выполнять в первую очередь.

Все зависит от того насколько уменьшился доход и как сильно закредитован человек.

Если кредитов мало, то можно ужаться и сократить свои расходы. Тогда и дополнительные резервы не нужны.

При большой кредиторской задолженности необходимо либо искать подработку, что в период экономических спадов и общего ухудшения экономического положения сделать тяжело, либо пользоваться резервами.

3. Переход на работу мечты

Большинство людей боится что-либо менять в своей жизни. Ведь чтобы бросить нелюбимую работу, нужно с нее уволится, чтобы было время искать другое занятие, ходить на собеседования в рабочее время.

Часто, чтобы получить работу своей мечты необходимо учиться и получать дополнительные навыки и знания. Образование сейчас дорогое, да и требует времени.

Не всегда получается сочетать дополнительное обучение с работой. В то же время не обладая специальными знаниями трудно найти хорошую работу с достойной зарплатой.

В итоге получается замкнутый круг, с которого человек не может вырваться. Чтобы найти работу своей мечты нужно не только уволится со старой, но и получить дополнительное образования, навыки, чтобы получить более подходящую и высокооплачиваемую работу.

На все это требуются деньги и время. Поэтому большинство людей предпочитают в своей жизни ничего не менять. Ведь можно потратить и деньги и время, а в итоге не найти работу своей мечты.

Если у вас есть необходимые денежные резервы, то будет и время и средства, как для получения дополнительного образования, так и время на то, чтобы не спешить, а спокойно найти новую работу, ходить на собеседования.

4. Переход на фриланс или открытие бизнеса

Многим не нравится ежедневно ходить на работу, выполнять однотипные трудовые обязанности, получать за это скромную заработную плату, которой даже не хватает на месяц.

Люди хотят работать тогда, когда хочется и не зависеть от настроения своих работодателей. Поэтому фриланс привлекает все больше и больше внимания.

Однако нельзя просто так стать фрилансером. Необходимо учиться, получать новые знания и изучать возможности.

На это требуется время и деньги. Поэтому так важно иметь финансовые резервы, чтобы было время найти подходящую работу, получить заказы и необходимые знания, чтобы стать фрилансером.

Для открытия бизнеса нужны первоначальные инвестиции, которые часто бывают существенными. Необходимо закупить товар, купить оборудование, снять помещение, нанять людей. Для этого нужны деньги. А также обучение. Ведь бизнесу также надо учиться.

5. Переезд в другой город или страны

В других странах есть различные возможности и более высокие заработные платы. Обычно люди переезжают в государства с более высоким социальным уровнем и защитой населения.

Но в развитых странах более жесткие требования к образованию и уровню сотрудников. Большая конкуренция за рабочее место. Ведь чем больше заработная плата, тем выше конкуренция на рынке труда.

Переезд в другую страну, легализация требует как времени так и крупных денежных затрат. А для этого нужны сбережения и денежные резервы.

6. Болезнь

Больной человек никому не нужен. Из-за длительной и продолжающейся болезни можно потерять работу. На лечение нужны деньги, а также время.

Болезнь является одной из причин почему нужно иметь денежные резервы и стараться их увеличивать по мере приближения старости.

Ведь чем больше человеку лет, тем больше шансов потери трудоспособности из-за хронических болезней, лечение которых занимает длительное время.

7. Беременность и декрет

Рождение нового человека это ответственный шаг. При этом женщина на определенное время теряет трудоспособность, а потом еще требуется время, чтобы вырастить и воспитать ребенка.

Существует социальное страхование, декретный отпуск. Но далеко не все девушки имеют официальную работу до беременности и выхода в декрет. К тому же многие компании не особо стремятся выполнять свои социальные обязанности.

Женщине с маленьким ребенком очень тяжело найти работу, так как дети часто болеют.

Не смотря на то, что существуют социальные и демографические программы, направленные на поддержку рождаемости и семьи, выплачиваемых государством пособий часто бывает недостаточно для обеспечения жизни матери и ребенка.

В данном случае накопления играют важную роль. Только обычно у беременных женщин нет достаточной суммы накоплений.

Размер резервного фонда

Существует 2 подхода к размеру определения необходимого резервного фонда. В западной литературе и в США используется затратный подход. Ваш резервный фонд должен быть таким, чтобы вам хватило денег на проживание в течение 6-ти месяцев с полным сохранением того уровня дохода, к которому вы привыкли.

В российской литературе существует доходный подход. Ваш резервный фонд должен соответствовать вашему общему доходу за последние 6 месяцев.

И хотя разница в двух подходах весьма существенна, в них существует единая цифра 6 — шесть.

Считается если человек потерял источник дохода или недоволен существующей работой, то чтобы найти лучшие условия труда с более высокой заработной платой, ему прежде всего необходимо повысить свою квалификацию, получить дополнительные знания и навыки.

Если человека уволили, уменьшили его заработную плату, сократили, то значит его знания и навыки не выдерживают конкуренции на существующем рынке труда. Он должен стать лучше, более конкурентным. Для этого нужно совершенствоваться либо в рамках действующей профессии, либо искать новые возможности.

Обсудить наиболее приемлемый размер резервного фонда и высказать свои соображения по этому поводу вы можете на форуме по заработку.

Как хранить деньги резервного фонда

Главное условие резервного фонда — его ликвидность. Это те деньги, которые должно быть легко использовать. Обычно деньги из резервного фонда нужны сразу. Поэтому их должно быть легко снять.

Это накопительные счета, депозиты в банке, которые легко можно снять. Также к ним можно отнести металлические счета, наиболее ликвидные ценные бумаги, которые просто продать на бирже, инвестиционные и брокерские счета, если нет заморозки средств в доверительном управлении.

Сюда не входят драгоценности, транспортные средства, различная техника, недвижимость. Это все малоликвидные активы.

Одним из самых низколиквидных активов является недвижимость. Мало того, что недвижимость тяжело продать. Она требует существенных денежных вложений в обслуживание и поддержание, оплату коммунальных услуг и т.п. Если в недвижимость постоянно не вкладывать деньги ее цена будет падать.