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Новосибирского застройщика обвиняют в хищении денежных средств дольщиков

В деятельности ООО «НСК – Девелопмент» выявлены финансовые нарушения, в результате которых пострадали свыше 400 граждан.
  • 17/05/2019, 17:20
Новосибирского застройщика обвиняют в хищении денежных средств дольщиков

Прокуратура Кировского района г. Новосибирска провела проверку исполнения ООО «НСК – Девелопмент» законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

— Установлено, что застройщик жилого комплекса «Рихард», состоящего из 6 домов, своевременно не внес в проектные декларации строящихся объектов изменения о своем финансовом состоянии, не направил участникам долевого строительства информации о невозможности завершения строительства в предусмотренные договором сроки. По двум строящимся многоквартирным домам истекли сроки действия разрешений на строительство, однако застройщик не принял мер к их продлению, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура выявила в заключенных обществом с гражданами договорах участия в долевом строительстве ущемляющие права потребителей условия (уменьшен гарантийный срок устранения недостатков построенного жилья; предусмотрен исключительно претензионный порядок защиты прав).

Прокурор в связи с выявленными нарушениями внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона (удовлетворено), возбудил в отношении застройщика и его управляющей компании 6 административных дел по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей) и ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), которые рассмотрены уполномоченными органами с назначением штрафов.

— В деятельности застройщика выявлены финансовые нарушения, в результате которых пострадали свыше 400 граждан, а также мэрия Новосибирска, вложившие более 850 млн. рублей в строительство домов и не получившие в срок жилые помещения, — отметили в прокуратуре.

Прокуратура направила в орган предварительного расследования материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Фото: pixabay.com, автор- Bianca17

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