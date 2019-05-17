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Всероссийский день посадки леса прошел в Новосибирске

  • 17/05/2019, 16:48
Филиал «Балтики» в Новосибирске присоединился к экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

Всероссийский день посадки леса прошел в Новосибирске16 мая участники акции, приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса, высадили в Кудряшовском лесничестве около 4000 саженцев сосны обыкновенной на площади 1 га. В мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, работники организаций лесной отрасли, а также руководители предприятий, входящих в региональное представительство Национального Совета Корпоративного Волонтерства, в числе которых и филиал «Балтика» в Новосибирске.

Всероссийский день посадки леса — это традиционная акция, которая проходит в нашем регионе до 25 мая под эгидой министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Её основная цель — увеличение площадей зеленых зон, привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения новосибирских лесов, воспитание бережного отношения к природе. Всего в рамках акции посадки леса запланированы на общей площади около 28 га, в том числе обустройство парков — 4,3 га, закладка памятных аллей и скверов — 10 га, иные посадки — 2,5 га. В период проведения акции будут высажены 110 тыс.штук сеянцев и саженцев сосны, кедра, ели, липы, рябины, березы.

— Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание развитию лесного комплекса, защите лесов от пожаров и незаконных рубок, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. — Ежегодно в регионе проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы сохранить и приумножить лесной фонд для будущих поколений. В этом году для лесничеств Новосибирской области за счёт средств областного бюджета приобретено 39 автомобилей повышенной проходимости», —отметил глава области.

— Радует, что посадки леса в рамках акции стали доброй традицией в нашей области и стране. Чтобы посадить дерево не требуется специальной подготовки и не обязательно быть лесоводом. Главное надо иметь желание делать доброе дело. Деревца, высаженные заботливыми руками детей и взрослых, будут радовать не только нас, но и будущее поколение, — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

24 мая Всероссийский день посадки леса продолжится ещё более масштабным озеленением. Коллектив «Балтики» вместе с волонтёрами из других компаний региона и представителями министерства природных ресурсов и экологии высадят около 10 тысяч саженцев на землях лесного фонда возле поселка Лесная поляна Коченевского района.

Фото: предоставлено компанией Билтика

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