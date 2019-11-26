«Обувь России» превратит магазины в офлайн-маркетплейсы

Группа компаний «Обувь России» развивает бизнес-модель и формат работы с поставщиками. Группа планирует выстраивать работу с новыми партнерами по принципу маркетплейса и предоставить 30-50% торговых площадей более 700 собственных магазинов для товаров сторонних поставщиков, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что все взаимодействие с партнерами будет строиться через онлайн-платформу «Продаем», которая заработает с декабря 2019 года.

— Ассортимент розницы расширится в два раза за счет новых категорий: товаров для дома, хозяйственных товаров, декоративной косметики, мелкой бытовой техники. Такая модель работы позволит поставщикам увеличить доходы за счет самостоятельного формирования цен на товары и участия в прибыли магазинов. «Обувь России» же планирует повысить коэффициент конверсии в рознице более чем в 1,5 раза и увеличить выручку действующих торговых точек на более чем 30% в ближайшие два года. Также это позволит компании сгладить сезонность за счет введения дополнительных товарных групп, — подчеркивают в компании.

Проект является частью стратегии компании по построению современного розничного формата и интеграции в мультисервисное и омниканальное торговое пространство. Основные составляющие стратегии: гибкий и постоянно обновляющийся ассортимент; высокотехнологичные сервисы, в том числе и финансовые; интеграция в логистическую инфраструктуру e-commerce, развитие пунктов выдачи онлайн-заказов; совершенствование собственных интернет-магазинов; создание экосистемы для взаимодействия с покупателями и внедрение новых форматов работы с поставщиками.

— В последние два-три года российский розничный рынок значительно трансформировался, классические подходы к торговле сейчас менее эффективны. Ритейл становится более высокотехнологичным, появляются новые форматы. В то же время меняется поведение потребителей, которым постоянно нужен новый опыт, покупатели положительно воспринимают появление любых новинок в ассортименте. Учитывая данные рыночные тренды, мы решили модернизировать формат наших магазинов, по сути превратить их в офлайн-маркетплейсы. Задача, которая стоит перед нами сейчас, — максимально расширить предложение в магазинах, чтобы удовлетворить запросы наших покупателей, — комментирует директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

По его словам, «Обувь России» намерена работать как с крупными, так и средними и мелкими поставщиками, региональными производителями.

— Компания планирует максимально использовать опыт партнеров, которые являются экспертами в своих товарных категориях. Поставщики будут самостоятельно определять розничную цену на товары и участвовать в формировании ассортиментной матрицы. Группа будет использовать гибкий подход и при определении географии сбыта: каждый из партнеров сможет выбирать те регионы и магазины, в которых хотел бы представить свой товар. Поставщики будут доставлять товары на центральный склад компании в Новосибирске, если речь идет о продажах по всей сети или в отдаленном от поставщика регионе, либо на ближайший региональный склад, если реализация товара будет осуществляться в пределах региона работы партнера, — уточнили в пресс-службе.

Взаимодействие с поставщиками будет полностью автоматизировано на базе онлайн-платформы. Партнеры «Обуви России» будут в онлайн-режиме получать отчеты о размещении товара в торговых точках и о ходе его реализации; контролировать все процессы и оперативно принимать решение о движении товаров.

В пресс-службе подчеркнули, что «Обувь России» уже ведет переговоры как с российскими, так и с зарубежными поставщиками, и видит большой интерес к работе в новом формате.

Фото предоставлено пресс-службой компании