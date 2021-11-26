Новосибирской области расписали федеральные трансферты

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что Госдума приняла федеральный закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. и рассказал о средствах, предусмотренных в нем на важнейшие для Новосибирской области проекты развития инфраструктуры.

На данный момент распределено практически 100% трансфертов из федерального бюджета в Новосибирскую область в 2022 году – это более 56 млрд рублей. Выделены дотации 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности Новосибирской области – это поможет региону выполнить свои социальные обязательства, и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2,3 млрд рублей.

В 2022 году на строительство Ледовой арены и обустройство прилегающей территории будет направлен 1 млрд 613,5 млн рублей.

На продолжение реконструкции аэропорта «Толмачево» выделено более 4,4 млрд рублей в 2022 году и 167 млн – в 2023 году.

На реконструкцию участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» выделено 717 млн рублей на 2022 год и 900 млн рублей – 2023 год. Почти 5 млрд рублей на три года выделено на строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт».

Ко второму чтению удалось добиться увеличения средств на развитие строительства региональных дорог, таким образом на дороги Новосибирской области будет направлено в 2022 году почти 1,7 млрд рублей, 3,4 млрд рублей – в 2023 году и почти 5 млрд рублей – в 2024 году, это позволит привести в нормативное состояние 740,9 км региональных дорог и 2423,1 пог.м. искусственных сооружений.

На строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в 2022 году будет направлено 10,7 млрд рублей, а в 2023 году – 12,9 млрд рублей, в 2024 году – 9,3 млрд рублей.

Почти 2,9 млрд рублей в следующие два года будет направлено на реконструкцию и развитие национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

1 млрд 935 млн рублей предусмотрено в 2022 году на строительство Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек.

Удалось добиться того, что финансирование в размере 2 млрд рублей и соответственно строительство новой инфекционной больницы начнется уже в этом году, а не в 2022 году.

Кроме того, более 1,8 млрд рублей выделено на важнейшее направление – модернизацию первичного звена здравоохранения. Около 72 млн рублей на санитарную авиацию.

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что правительство региона продолжит работу по привлечению дополнительных ресурсов из федерального бюджета.