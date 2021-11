Основателей «Ангиолайна» суд исключил из состава акционеров

Акционеры, руководство и коллектив компании «Ангиолайн» считают неправосудным решение Арбитражного суда Новосибирской области об исключении из числа акционеров Андрея Кудряшова и Алексея Французова, вместе владеющих почти 75% акций компании, говорится в письме, поступившем в редакцию Infopro54 от пресс-службы компании. Подробные комментарии по ситуации в «Ангиолайне» обещают предоставить после знакомства с полным текстом решения суда, которое пока не опубликовано.

— Мы уверены, что текущая ситуация обусловлена корпоративным конфликтом, связанным со стремлением миноритарных акционеров осуществить рейдерский захват бизнеса с последующим его уничтожением. Исключение Кудряшова и Французова из состава совладельцев АО привело бы к ликвидации компании, поскольку именно они владеют интеллектуальной собственностью на медицинские изделия, выпускаемые компанией «Ангиолайн», — подчеркивают в пресс-службе компании. — В этом могут быть заинтересованы зарубежные производители, вынужденные жестко конкурировать с «Ангиолайн» за доли на российском рынке стентов, и их местные пособники.

В настоящее время производство и дистрибьюторская сеть «Ангиолайн» работают в штатном режиме, исполняя обязательства перед государственными органами и контрагентами в полном объеме, уточняется в сообщении.

Напомним, 18 ноября Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.A. (Хэлфкэа Солюшнс Холдинг С.А., Люксембург) к Андрею Кудряшову, Алексею Французову и Sino-Russian New Century Import & Export Co, Ltd. (Сино-Рашн Нью Сенчюри Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд). Речь шла об исключении Кудряшова, Французова, а также Sino-Russian New Century Import & Export Co, Ltd. из состава акционеров АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн». Тогда же был рассмотрен встречный иск этих акционеров к Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.A. с тем же требованием.

Судя по документам, размещенным на сайте суда, иск Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.A. был удовлетворен, и суд решил исключить Кудряшова и Французова из состава акционеров АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн». Sino-Russian New Century Import & Export Co, Ltd. остался в составе акционеров.

В удовлетворении встречного иска Sino-Russian New Century Import & Export Co, Ltd. Кудряшову и Французову было отказано.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмом арбитражном апелляционном суде (город Томск), говорится на сайте суда. Пресс-служба «Ангиолайна» заявила, что Андрей Кудряшов и Алексей Французов планируют обжаловать решение Арбитражного суда Новосибирской области в вышестоящей инстанции.

Стоит отметить, что корпоративный конфликт длится в «Ангиолайне» с 2017 года. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в новосибирскую компанию АО «Ангиолайн» (разработчик и производитель коронарных стентов) около 5 млн долларов и получила за это 25% акций. В 2019 году акционеры компании инициировали новый выпуск акций, вывели производственные активы компании в дублирующую фирму и объявили о готовящейся ликвидации первоначальной компании. Доля Лебедевой при этом уменьшалась фактически до 9%, и она начала опротестовывать это решение. В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн», а в декабре 2020 года вернул выведенные ценные бумаги и восстановил долю Лебедевой до 25% от стоимости компании. После этого Лебедева подала в суд встречные иски по поводу исключения основателей из числа акционеров компании.

На минувшей неделе «Центр деловой жизни» сообщал, что в его распоряжении оказалась запись судебного заседания по иску Лебедевой, состоявшегося 30 августа, где партнер юридической компании PB Legal Алан Байрамкулов, представляющий интересы миноритариев, откровенно рассказал о подоплеке иска.

— Да, мы добиваемся того, чтобы мы стали мажоритарными акционерами. И в этом ничего страшного нету, так действует закон, — цитировал Байрамкулова ЦДЖ. — В этом карательной функции нет. Дело в том, что Верховный суд разъясняет, что есть и компенсаторная функция у исключения, вторая важная вещь — надо достигнуть определенности в части управления обществом.

По словам юриста, интересы миноритарных и мажоритарных акционеров «диаметрально противоположны», а потому «сосуществование в рамках общества невозможно».

— Мы откровенно говорим, что мы хотим стать мажоритариями в этом обществе, — резюмировал свой спич Байрамкулов, писал ЦДЖ.

«Ангиолайн интервеншионал девайс» основана в 2007 году. С 2012 года выпускает коронарные стенты «Калипсо» («Ангиолайн»), которые являются самым широко применяемым в России брендом стентов. Ежегодно имплантируются около 50 тысяч этих изделий в более чем в 200 специализированных клиниках России, говорится на сайте компании. В целом в России каждый год проводятся около 250 тысяч операций по имплантации стентов. Производством отечественных стентов занимаются три компании: ООО «НаноМед» (Пенза), «Ангиолайн» (Новосибирск), ООО «Стентоник» (Тула). «Ангиолайн» является крупнейшим производителем, который занимает около 25-30% отечественного рынка. Компания ежегодно запускает производство новые инновационные разработки.