Недвижимость по наследству

На первый взгляд недвижимость наследовать проще, но и здесь есть свои нюансы.

Когда вступать в наследство

Срок для принятия любого наследства составляет шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Это значит, что в течение полугода родственник, который считает себя наследником, должен принять наследство — обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

Ка сообщила «АиФ» практикующий адвокат Виктория Шакина, нотариусу необходимо обратиться до истечения шести месяцев со дня смерти родственника, а не после, как ошибочно думают многие наследники. В противном случае срок для принятия наследства у нотариуса считается пропущенным и восстанавливать его придется через суд.

Если нет завещания

Большинство россиян не оставляют завещания при жизни. Если и ваш родственник не оставил его, наследование имущества будет осуществляться по закону.

Родственники умершего призываются к наследованию не одновременно. Законодательством РФ все возможные наследники поделены на группы — очереди, в зависимости от степени родства и свойства по отношению к умершему гражданину:

— Первая очередь: дети, супруг и родители;

— Вторая очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка;

— Третья очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети);

— Четвертая очередь: прадедушки и прабабушки;

— Пятая очередь: дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дедушки и бабушки);

— Шестая очередь: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

— Седьмая очередь: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;

— Восьмая очередь: нетрудоспособные иждивенцы — граждане, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Наследники каждой последующей очереди наследуют имущество только в том случае, если наследников предшествующих очередей нет. И, по словам Шакиной, не только если наследники предшествующих очередей отсутствуют, но и, если все они отстранены от наследования, лишены наследства, отказались от него и тому подобное.

Если наследников много

В квартире должна быть выделена доля каждому наследнику. И если их много, дробление может вообще лишить наследников возможности пользоваться недвижимостью.

Очевидно, что пользоваться квартирой при наличии 1/25 доли в праве собственности на нее, мягко говоря, сложно.

По словам адвоката, избежать такой ситуации можно за счет соглашения о разделе имущества. В нем следует подробно указать, какое имущество и в какой доле перейдет каждому из наследников: например, одному — квартира, другому — машины, третьему — банковские счета и т.д. Как вариант, можно предложить денежную компенсацию за долю в квартире.

А если завещание есть?

Чтобы узнать, оставил ли умерший завещание, нужно обратиться с заявлением к нотариусу. Факт наличия завещания при его удостоверении вносится в электронную базу Единой информационной системы нотариата. По заявлению потенциального наследника нотариус произведет поиск, и, если такой факт зафиксирован, заявителю будет выдана справка о том, в какой нотариальной конторе оно хранится. Содержание документа при этом не разглашается.

Если завещание есть, то та часть имущества, которая указана в завещании, наследуется по его правилам. Но если у умершего есть иное имущество, не упомянутое в завещании, или завещание признано недействительным, то данное имущество будет наследоваться по закону.

Как оформить наследство

Оформление наследства занимает не менее шести месяцев со дня смерти наследодателя. Затем нотариус выдает свидетельство о праве на все наследство или на каждый объект отдельно.

Налога на наследство нет, но за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию необходимо заплатить государственную пошлину (нотариальный сбор):

— детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;

— другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.

Могут ли признать наследство недействительным?

Могут. Например, когда свидетельство о праве на наследство признано недействительным — если выяснилось, что оно выдано на квартиру, которая в действительности не принадлежала наследодателю на день смерти.