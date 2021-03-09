Новосибирскую полицию накажут за нарушение, допущенное при госзакупках

ГУ МВД по Новосибирской области нарушило закон при проведении закупок в рамках гособоронзаказа, соответствующее решение было принято Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На контракты обратила внимание прокуратура.

Прокуратура Новосибирской области пожаловалась в ФАС на нарушения со стороны ГУ МВД при закупке расходных материалов для экспертно-криминалистического центра.

Начальная цена контракта составила 1,3 млн рублей. Среди необходимых товаров было 110 коробок дактилоскопической плёнки с требованием: «не менее 100 листов в коробке». По мнению прокуратуры, исходя из описания заказа, не ясно, какое именно число листов требуется заказчику.

В сентябре 2020 года ГУ МВД объявил конкурс на поставку оборудования для «системы управления электронной очередью для предоставления государственных услуг». При начальной цене в 11,6 млн рублей контракт был заключён с ООО «Смартком» за 7,65 млн.

В единой информационной системе в сфере закупок отсутствует информация об исполнении контракта.

УФАС по Новосибирской области встало на сторону прокуратуры и признало полицию нарушителем четырёх статей ФЗ №44 «О контрактной системе».

Материалы дела направили в прокуратуру для принятия решения о привлечении виновных к административной ответственности.