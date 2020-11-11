Новосибирскую разработку используют в реконструкции Политехнического музея Москвы

В реконструкции Политехнического музея Москвы используется светопрозрачная кровля из алюминиевого профиля, предложенного конструкторами новосибирской компании, сообщили в пресс-службе Алюминиевой Ассоциации. Отмечается, что уникальная светопрозрачная кровля используется впервые в России, да и в Европе, при возведении конструкции прозрачной кровли столь крупного комплекса общественных зданий.

— Уникальная параметрическая светопрозрачная кровля составлена из алюминиевого профиля, который изготовили на Красноярском металлургическом заводе (КраМЗе). О материале стоит сказать особо – он в три раза легче стали и во столько же раз прочнее обычного алюминия, применяемого, например, для изготовления оконных профилей, — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты рассказали, что высокопрочный алюминиевый сплав АД35Т1, предложенный конструкторами новосибирской компании ООО «Несущие системы», уже хорошо зарекомендовал себя в машиностроении и авиации, но в строительстве применяется впервые. Еще один высокопрочный алюминиевый сплав Д16Т используется в узловых элементах (звездочках) кровли.

— Высокопрочный алюминиевый сплав позволил обеспечить необходимую несущую способность конструкции, а машиностроительная точность ее изготовления – укладку стеклопакетов непосредственно на самонесущий каркас, — пояснил в коротком интервью Александр Аверин, коммерческий директор «Несущих систем». — При проектировании мы отказались от традиционных бумажных чертежей в пользу трехмерного моделирования в специализированных компьютерных программах.

По его словам, светопрозрачная алюминиевая кровля не только выглядит современно и красиво, она еще и функциональна. После реконструкции кровлю Политехнического музея можно будет задействовать для размещения под ней крупных объектов экспозиции. Например, подвешивать под куполом макеты самолетов или спутников в натуральную величину.

Фото предоставлено Алюминиевой Ассоциацией