«Новосибирскхлебопродукт» интегрирует в группу новый элеватор

В июле 2021 года АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») приобрело у «Промсвязьбанка» права требования и залог в виде «Калачинского элеватора» (Омск). Сейчас идет интеграция нового актива в группу компаний, прорабатывается масштабный план его модернизации, который предполагает увеличение емкости «Калачинского элеватора» еще на 40 тысяч тонн, сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис-Капитал».

После завершения проекта модернизации это будет современный многофункциональный элеватор, оснащенный в том числе и цехом фасовки, который сможет осуществлять приемку и обработку масличных культур с целью дальнейшего экспорта в Китай и страны Прибалтики, чего АО «НХП» раньше не практиковало.

— В целом, это еще одна основательная коммерческая ниша «НХП». Мы к этому проекту относимся очень серьезно, — отметил генеральный директор и соучредитель компании Сергей Соколов.

Напомним, ранее ООО «Калачинский элеватор» входил в состав омской зерновой компании «Настюша», а после ее банкротства оказался в залоговой массе у банка-кредитора, так как был поручителем и залогодателем по займу. Мощность единовременного хранения элеватора — 45 тысяч тонн.

Летом в интервью омскому СМИ «Коммерческие вести» Сергей Соколов пояснял, что согласно подписанному российско-турецкому инвестиционному договору площадка «Калачинского элеватора» в последующем будет преобразована в комбинат хлебопродуктов. Он станет выпускать различные виды круп, муку для поставок по турецким контрактам в страны Юго-Восточной Азии.

— Мы предполагаем, что объем переработки зерновых культур составит около 120 тысяч тонн в год. Реконструируем склады напольного хранения, увеличим емкости силосного хранения. Думаю, что оптимальным будет объем единовременного хранения порядка 75-80 тысяч тонн. Проектирование начнется в 2021 году, старт строительства ожидается в 2022-ом. В целом цикл строительства рассчитан на период около двух лет, — говорил Соколов.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области — ООО «Татарскзернопродукт» и ООО «Усть-Тарское хлебоприемное предприятие». Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

В целях и задачах компании, прописанных на сайте, указано:

— развитие турецкого торгового дома JV Sibirya Exlm;

— увеличение прямого экспорта зерна и масличных культур;

— открытие центров закупа зерна в Приволжском и Южном федеральных округах;

— создание направления поставок минеральных удобрений из Российской Федерации в Турцию и страны Африки — 2022 год;

— развитие совместных проектов с заводами СП «Орех кедровый» и «Орех кешью» с поставкой в страны Евросоюза и Турцию – 2021-2022 годы;

— создание собственных торговых домов и усиление представительства НХП в Турции, Китае и Вьетнаме;

— создание логистической инфраструктуры и технологий транспортировки, «калькулятора издержек и маржинальности».

«Новосибирскхлебопродукт» также планирует войти в топ-3 зерновых компаний СФО с оборотом на рынке зерна и хлебопродуктов в 500 000 тонн, войти в топ-20 российских зерновых компаний-экспортеров зерна, масличных и протеиновых групп.