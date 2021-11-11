Прощайте, карты и наличность?

Еще пять лет назад 96% платежей мы осуществляли наличными. Прогресс резко ускорила пандемия: бумажные купюры стали вытеснять бесконтактные платежи. Но возникла конкуренция и среди безналичных видов оплаты.

Нина Попова, лаборант-исследователь научной лаборатории «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Что предлагается

Есть два вида безналичных платежей — с использованием банковских карт, когда вы прикладываете «пластик» к терминалу, и pay-сервисы — когда используете только мобильное устройство и виртуальную карту.

Самыми популярными pay-сервисами в России являются сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay (бывший Android Pay). Российский конкурент глобальным сервисам, недавно вышедший на рынок, – Mir Pay, отечественный платежный сервис, который базируется на системе платежей «Мир». В мае 2020 года Сбербанк запустил Sber Pay, в 2021 году Яндекс создал Yandex Pay. Объявил о запуске Tinkoff Pay одноименный банк.

В чем резон

В отличие от пластиковой карты, pay-приложение на устройстве закрывается после проведения одной операции, что сильно понижает возможность списания денег с карты мошенниками. Списание с устройства невозможно без авторизации пользователя, в то время как обычная карта не требует введения пин-кода, если размер перевода не превышает лимит на максимальную сумму операции.

Данные виртуальной карты нельзя без дополнительной идентификации использовать для оплаты покупок в интернете, физическая же карта позволяет проводить операции типа Card not present (CNP). Наконец, токенизация платежей у pay-сервисов не раскрывает данные привязанных к устройству карт при платежах.

«Пластик» уйдет в прошлое?

Опросы потребителей показывают все большее смещение интереса именно к pay-сервисам, а не к традиционным платежам картами. Если еще два года назад новые сервисы использовало не более 10%, то теперь — до 30% покупателей.

Можно сделать вывод, что pay-сервисы надежны в использовании, они помогают потребителям создать безопасную среду для сбережений, тем самым сберечь ментальное здоровье пользователя, а отсутствие контакта с поверхностями терминалов или же наличных денег — сохраняет физическое.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова