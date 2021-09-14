«Новосибирскхлебопродукт» начал отбор «зеленых» производителей

Компания АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») начала процесс сертификации производителей, с которыми имеет длительные торговые отношения. Для этого на протяжении двух лет будет проводиться мониторинг отобранных аграрных хозяйств. В итоге хозяйства, прошедшие проверку, получат «зеленый» сертификат, подтверждающий экологичность выращиваемой сельхозпродукции, сообщила пресс-служба финансового консультанта компании — ООО «Юнисервис Капитал».

— Помимо финансовой поддержки в период выращивания урожая и помощи в сертификации продукции, «НХП» создало на своей базе распределительный центр минеральных удобрений, — поясняет гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. — В прошлом сезоне при помощи данного центра были приняты и переданы сельхозпроизводителям около 5 тысяч т удобрений. В новом сезоне с целью улучшения производительности и качества выращиваемого зерна планируется принять и распределить среди сел хозпредприятий уже около 7 тысяч т минеральных смесей.

Процесс сертифицикации уже начался в двух хозяйствах, расположенных на территории Усть-Таркского района Новосибирской области. В конце тестового периода линейка продукции «НХП» пополнится новым направлением экотоваров. Кроме того, наличие у зерновых и масличных культур «зеленого» сертификата позволит АО «НХП» выйти на премиальные международные рынки и начать поставлять свою продукцию целому ряду заводов Европы и Турции, использующих в производстве только сертифицированное экосырье.

Второе направление, которое компания рассматривает как перспективное, лежит в плоскости хранения и переработки зерна. Эмитент непрерывно наращивает объемы продаж, поэтому расширение производственных мощностей — вопрос весьма актуальный.

— К сожалению, капитальное строительство нового элеватора по советским технологиям из железобетона можно, без преувеличения, назвать стройкой века, которая едва ли окупится. Но на помощь приходят новые технологии хранения сельхозпродукции. Например, новое слово в области хранения зерна — тканевые рукава. Их длина достигает 200 м, и в одном таком рукаве можно хранить до 300 т зерна, — говорит Соколов. —

Это очень интересная технология, совершенно не требующая каких-либо капитальных вложений. Для обеспечения такого хранения требуется сушилка, ровная площадка и лаборатория. В полотно длиной до 200 м помещают зерно, зачехляют его и хранят на протяжении 3-4 месяцев. Сами рукава одноразовые, а финансовые издержки на хранение зерновых и масличных культур в таком «мягком» элеваторе — около 300 рублей за тонну.

«НХП» испробует данную технологию на практике в тестовом режиме.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.