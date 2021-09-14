Аграрный комитет Заксобрания перестал быть безголовым

На первом после каникул заседании аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области депутаты избрали нового председателя. Им стал глава совета директоров агрохолдинга «Половинновский элеватор» Денис Субботин («Единая Россия»), до этого занимавший должность заместителя председателя комитета на постоянной основе.

— Знаю Дениса Викторовича давно по избирательному участку в Кочках, — заявил выступавший с докладом еще один зампредседателя комитета, генеральный директор АО «Сибиар» Виктор Кушнир («Единая Россия», освобожденная основа). — Достойный депутат. На протяжении этого года готовил все заседания комитета. Плотно с ним столкнулся по вопросам лесоустройства, и он показал свою компетентность и работоспособность.

Также в поддержку кандидатуры Субботина высказались участвовавшие в работе комитета вице-спикеры Заксобрания Андрей Панферов и Валерий Ильенко. Предложения по другим кандидатурам не поступили. Напомним, в статусе зампредседателя комитета сейчас также работает Роман Яковлев (КПРФ, постоянная основа), который баллотируется в Госдуму.

Напомним, что вакантным место председателя комитета стало в июле. На июльской сессии сдал мандат глава комитета по строительству и ЖКХ Александр Морозов, в его отношении в настоящее время расследуется уголовное дело. Тогда же сессия парламента проголосовала за включение в состав комитета по строительству и ЖКХ руководителя областного отделения Пенсионного фонда Александра Терепу. В перерыве сессии он был избран председателем комитета. До этого Терепа возглавлял комитет по АПК. Избрать нового председателя аграрии запланировали после летних каникул. Тогда же источники Infopro54 в «Единой России» сообщали, что на эту должность рассматривается Денис Субботин.

Расклад по главам комитетов в седьмом созыве регионального парламента серьезно отличается от предыдущих созывов. Если раньше комитеты возглавляли профильные депутаты, работающие в подведомственных комитету отраслях, то в седьмом их перетасовали. На должность главы бюджетного комитета был назначен Федор Николаев (в шестом созыве возглавлял транспортный комитет, аффилирован с АО «Новосибирскавтодор»), аграрный комитет возглавил Александр Терепа (комитет по законодательству, возглавляет Пенсионный фонд Новосибирской области), комитет по транспорту — Майис Мамедов (строительный комитет, основной собственник ГК «Первый строительный фонд»), строительный комитет — Александр Морозов (комитет по бюджету, аффилирован с ЗАО «Коченевская птицефабрика»), комитет по законодательству — Олег Подойма (аграрный комитет, аффилирован с агрохолдингом ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская»). Неофициально эти рокировки объяснялись желанием депутатов избежать обвинений в конфликте интересов. В комитетах по культуре и соцполитике председатели не изменились. Их, как и в шестом созыве, возглавили Вениамин Пак (основатель спортивного клуба «Успех», фонда «Общее дело») и Игорь Гришунин (до избрания в Заксобрание работал в правоохранительных органах) соответственно.