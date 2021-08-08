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«Новосибирскхлебопродукт» отчитался о вложении облигационных средств

  • 08/08/2021, 11:04
Новости Новосибирска
Компания увеличила ассортимент экспорта продукции за счет подсолнечника и рапса.

АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») подвел итоги освоения средств по выпуску биржевых облигаций объемом 70 млн руб., размещенному в августе прошлого года. Инвестиции направлены на пополнение оборотного капитала, что позволило нарастить объемы продаж и увеличить ассортимент продукции за счет подсолнечника и рапса, сообщил финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал»

По итогам 2020 года доля экспорта в общем объеме продаж компании составила 48%. Налажены поставки зерна в Монголию (595 млн руб.), почти в 3 раза выросли объемы реализации продукции в Китай (с 79,1 до 293,9 млн руб. АППГ), расширены поставки в Албанию, Грецию, Болгарию, Испанию и Италию.

Общий объем выручки за год вырос на 117% (+51% внутр. рынок, +320% экспорт), себестоимость продаж — на 129%. Чистая прибыль компании в 2020 году составила 162,5 млн руб., (+ 112% АППГ). При этом несколько снизился показатель рентабельности — с 5,1% до 4% (АППГ). Это обусловлено расширением и освоением новых рынков с высоким уровнем конкуренции, где эмитент применил сдержанную ценовую политику.

В мае стало известно, что «Новосибирскхлебопродукт» готовит совместный проект с турецкими предпринимателями. Партнеры планируют создать в Новосибирской области предприятие для переработки зерна и производства муки для экспортных поставок. Турецкая сторона будет отвечать за сбытовую систему, отрабатывая имеющиеся у нее контракты, а переработка зерна и производство муки будет происходить в России. В качестве производственной площадки рассматривается «Татарскзернопродукт».

Ранее поставки в Турцию осуществлялись морским транспортом, но в этом году «Новосибирскхлебопродукт» наладил железнодорожное сообщение с Турцией по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, который будет использоваться и в дальнейшем.

В 2021 году «Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании. В августе 2020 компания разместила дебютный облигационный займ на 70 млн рублей. Спрос на бумаги на 30% превысил предложение.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : экспорт облигации Новосибирскхлебпродукт


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