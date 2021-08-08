Парковку около ЛДС оборудуют видеонаблюдением

Муниципальное предприятие Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР») объявило тендер по выбору подрядчика для создания средств и систем охранных телевизионных, электроснабжения автомобильной парковки на объекте: «Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска».

Начальная цена контракта — 78,5 млн рублей (с учетом НДС). Итоги торгов планируется подвести в конце августа. Сроки выполнения работ — до 20 июня 2022 года.

Напомним, работы по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте: «Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города выполняет новосибирская компания ООО «КДС» (на торги была подана одна заявка). Согласно документации, дорога поделена на два участка: первый начинается от спуска к пляжу и заканчивается на разворотной площадке в конце дороги, второй пролегает от подъезда к благоустраиваемой территории, парка, до начала одностороннего заезда на дамбу Октябрьского моста. Протяженность заезда на дамбу Октябрьского моста составляет 240 метров. Дорога обеспечит связь между правым и левым берегами. Начальная стоимость контракта составляла 372,3 млн рублей.

Подрядчик должен обустроить земляное полотно, смонтировать бордюры, устроить дорожную одежду, уложить покрытие, построить пешеходный тротуар, велодорожку, примыкание к ЛДС, смонтировать остановочный павильон, устроить парковку, примыкание к ст. Спортивная. Закончить работы компания должна не позднее августа 2020 года.

Графиком строительства, принятым в марте, завершение работ и ввод ЛДС в эксплуатацию намечены на август 2022 года. Инвестиционный проект по созданию спортивных объектов и объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по хоккею состоит из 10 объектов. Общий плановый объем затрат за период 2018-2022 годов — 20,6 млрд рублей, из которых 7,4 млрд — средства федерального бюджета, 13 млрд — областного бюджета, 98 млн — городского бюджета Новосибирска, 105 млн — внебюджетные источники. Впрочем, в мае прошла информация, что стоимость строительства ЛДС может подорожать из-за роста цен на стройматериалы.