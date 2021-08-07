В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

Компания «МАН Трак энд Бас РУС» провела в Новосибирске презентацию нового поколения грузовых автомобилей MAN в Новосибирске. Они создавались с расчетом на максимальное удобство и безопасность водителя. Напомним, мировая премьера MAN NTG состоялась в конце минувшего года в Испании.

— Новосибирск является важной стратегической точкой для нашей компании, мы видим востребованность наших продуктов в регионе, поэтому представляем здесь наш самый масштабный и амбициозный проект компании за два последних десятилетия, — отметил Ян Айхингер, генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС.

Грузовые автомобили MAN нового поколения серий TGL, TGM, TGS и TGX с разрешенной полной массой от 7,5 до 41 тонны — задают новые стандарты в области эффективности и экономичности, удобства для водителя, безотказности в работе, упрощения ведения бизнеса клиентом, поясняют в компании.

Чтобы подготовиться к выводу на рынок автомобилей нового поколения, компания инвестировала около 100 млн евро, дополнительно 85 млн евро было вложено в новый окрасочный цех для кабин на головном предприятии. Грузовики MAN нового поколения для российского рынка будут выпускаться на заводах в Мюнхене, Кракове и Санкт-Петербурге.

— Наша идея заключалась в том, чтобы создать не просто автомобиль, а комплексное транспортное решение, индивидуальное для каждого покупателя. Такой подход позволяет использовать индивидуальные предложения по техническому обслуживанию и финансированию, а также цифровые сервисы. Фактически, создается линейка продуктов, более полно соответствующих условиям рынка и требованиям клиента, в которую входят семейство автомобилей, сервисы послепродажного обслуживания и финансирования, а также цифровые сервисы, — комментирует коммерческий директор МАН Трак энд Бас РУС Павел Селев.

С апреля 2021 года презентация обновленной линейки MAN прошла в 8 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Екатеринбурге. Сервисные партнеры MAN представлены в 60 локациях, а в Европе их число превышает 2000.