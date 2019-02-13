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Новости весом 614 тонн!

  • 13/02/2019, 11:23
Именно столько поверхностей нагрева заменят на котлах ТЭЦ Новосибирского филиала СГК в 2019 году.

На теплоэлектроцентралях запланированы капитальные ремонтыНа теплоэлектроцентралях запланированы капитальные ремонты 12 единиц основного энергетического оборудования, в том числе на пяти котлах суммарной паропроизводительностью – 1 900 т/час; четырех турбоагрегатах установленной мощностью – 334 МВт; трех турбогенераторах мощностью – 346 МВт.

Во время капитальных и текущих ремонтов котлов планируется заменить 614 тонн поверхностей нагрева. Это на 423 тонны больше, чем в прошлом году.

Особое внимание энергетики уделят работам на самой крупной Новосибирской станции. Почти половина планируемых к замене поверхностей нагрева – общим весом около 300 тонн – придется именно на ТЭЦ-5. Здесь проведут капитальный ремонт котла, турбоагрегата и турбогенератора.

Кроме капремонтов на станциях Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании пройдут и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. Добавим, стоимость ремонтной программы на объектах генерации в 2019 году составит 2,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба компании

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