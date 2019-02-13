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«Ростелеком» в Новосибирске провел уроки digital-гигиены

  • 13/02/2019, 10:47
«Ростелеком» провел первые в 2019 году уроки по безопасному интернету для школьников младших классов лицея №159 в Новосибирске.

«Ростелеком» в Новосибирске провел уроки digital-гигиеныСпециально для детей компания разработала учебный курс, включающий теоретические знания по сетевому этикету, защите личных данных в интернете и правилами пользования социальными сетями.

Большинство четвероклассников, принявших участие в ликбезе по кибербезопасности, отметили, что проводят в интернете от двух до шести часов в день. Часть времени уходит на подготовку домашних заданий, но в основном дети проводят его за онлайн-играми, в социальных сетях и мессенджерах. Многие школьники интересуются видео-уроками по рисованию, есть ребята, которые ведут свои каналы на популярных ресурсах.

— Я часто смотрю ролики и играю в стрелялки. Еще снимаю видео и выкладываю к себе на страничку в YouTube. Чтобы убедиться в том, что сайт, на который я зашел, безопасный, всегда обращаю внимание на пометку браузера: обязательно в адресной строке должна быть зеленая галочка безопасного соединения, — поделился Даниил Дудкин, ученик 4-го «Б» класса.

На уроках школьники узнали о том, какие бывают угрозы в интернете, чем опасны вирусы для гаджетов и как можно обезопасить себя при работе в сети. В интерактивной форме школьники проработали кейсы с конфликтными ситуациями, которые могут возникнуть в социальных сетях, а также узнали, как отличить безопасное электронное письмо от спам-рассылки.

«Ростелеком», как крупнейший оператор цифровых услуг и сервисов, заинтересован в том, чтобы услуги компании были максимально полезными для пользователей. Нам важно обезопасить детей от вредного контента и действий злоумышленников в сети. Поэтому в линейке наших продуктов и услуг есть решения, которые способны защитить от угрозы любого масштаба. И, конечно, очень важно, чтобы навыки цифровой гигиены дети получали как можно раньше», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

— Проблемы с безопасностью в сети Интернет особенно остро встает перед детьми даже не в четвертом, а во втором классе. Ребята уверены, что знают все и отправляются в «свободное плавание» по страничкам и разным ресурсам. Насколько оно безопасное – этот вопрос волнует школьных учителей и родителей все больше. Дети практически не расстаются со смартфонами даже на уроках, поэтому они очень нуждаются в регулярном просвещении, — отметила Олеся Бабичева, учитель младших классов лицея № 159.

После уроков по безопасной работе в интернете все школьники получили в подарок полезные раскраски «Советы Киберсветофора», которые помогут закрепить полученные знания.

Фото: пресс-служба компании

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