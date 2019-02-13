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«Шведский стол» из свежих овощей появился в новосибирской школе

Возможность выбора среди нескольких видов салатов повысила интерес школьников к свежим овощам. Этот опыт собираются тиражировать по всему городу.
  • 13/02/2019, 11:30
В школе Новосибирска ввели «шведский стол»
«Дети могут выбрать один из пяти видов салатов, накладывать себе столько, сколько нужно.»

Как рассказала корреспонденту InfoPro54 директор школы №202 в Октябрьском районе Новосибирска Светлана Душтакова, по ее инициативе и при поддержке депутата горсовета Новосибирска в школьной столовой третью неделю работает «шведский стол».

 Мы предлагаем детям бесплатные витаминизированные салаты, которые подаются в формате «шведского стола». Школьники могут выбрать один из пяти видов салатов, накладывать себе столько, сколько нужно — в разумных пределах, конечно. Обычно хватает на три перемены, то есть практически на всех детей и сотрудников школы, — рассказывает Душтакова. — Овощи приобретает заведующая столовой в местных магазинах, с обязательным затребованием сертификата соответствия. А затем работники столовой нарезают их в салаты. Вначале дети стеснялись подходить и накладывать, салаты ели не более трети, сейчас, по моим наблюдениям, — больше половины.

По словам директора учреждения, среди ассортимента — капуста с горошком или клюквой, маринованные лимоном лук или морковь, салат из свеклы.

 Если бы салаты продавались, даже в пределах пятнадцати рублей, то ребенок, скорее всего, за эти же деньги купил пару булочек и жевал бы сухомятку, — считает собеседник InfoPro54. — Что же касается других блюд, то их подавать в формате «шведского стола» необходимости нет. У нас на выбор три горячих блюда, два супа и 5-6 наименований выпечки.

Опыт школы уже изучили в департаменте образованиям мэрии Новосибирска. С начала следующего учебного года его собираются тиражировать во всех городских школах. Источник финансирования — поддержка депутатского корпуса. Об этом заявил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента Роман Попов на заседании комиссии по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами регионального парламента.

 Я наблюдал, как школьники обедали, ажиотаж был полнейший. Давно не видел, чтобы дети с таким удовольствием ели сырые овощи. То есть эксперимент на данном этапе считаю успешным. В дальнейшем мы распространим его сначала на школы Октябрьского района. А при удачном исполнении с первого сентября в период сбора овощей — на весь город. Такая же задача поставлена перед комбинатами питания, — заявил чиновник.

Требования к социальному питанию ужесточаются

Директор Ассоциации экспертов «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Яков Новоселов ничего плохого в опыте школы №202 не видит. По его оценкам, в организации школьного питания в Новосибирске наметились положительные тенденции.

 В ходе проведенных проверок мы выявили, что в 2018 году в два раза, по сравнению с 2017 годом, снизилось количество фальсификата и недоброкачественной продукции. В 30% школ, которые централизованно снабжаются, фальсификата вообще нет. В позапрошлом году – 90% исследованных образцов оказались некачественными, а по прошлому году — 45%. Вместе с горсоветом, заксобранием, мэрией Новосибирска мы отработали регламент и приняли решение создать систему контроля качества продукции на государственном уровне, — напомнил Новоселов.

Ранее он сообщал, что в 2019 общественники планируют распространять полученный опыт на лечебные учреждения и детские сады региона.

Фото: pixabay.com, автор- HNBS

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