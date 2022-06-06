Новостройки с тонизирующим эффектом

Замечено, что жилые новостройки категорий «комфорт», «комфорт+» и выше в городской панораме работают на повышение привлекательности: район, которому достался такой дом или целый жилой комплекс, зримо прибавляет и в визуальном обаянии, и в комфорте.

Комфорт в квартале и районе прирастает, потому что эргономичность здания и придомовой территории — титульная примета новостроек этой категории. А эстетичность — она объективно от того, что этим сегментом занимаются не дебютанты, а опытные застройщики, вдохновленные на стильную монументальность. И ради этого поручающие архитектурную формализацию своих намерений проектным бюро и студиям с лучшим вкусом и продуктивной фантазией.

Характерным подходом в этом смысле обладает ГК «Первый строительный фонд»: каждый дом от застройщика становится яркой деталью в архитектурной мозаике Новосибирска (а то, что город за последние 20 лет перестал быть монотонным — бесспорный факт).

Украшающее воздействие на локацию — эффект, который у новостроек «Первого строительного фонда» очевиден и является фирменной чертой.

Белый и воздушный

Так, на улице Киевской уже к третьему кварталу 2022 года вырастет 25-этажный дом необычной для этого района стилистики — белоснежный, зрительно легкий гигант, цитирующий своими формами обновленную классику. Динамичный рельеф фасада, межоконные пилоны на всю высоту и колоннада на нижнем уровне — эффективная архитектурная прививка от грузности: несмотря на монументальные размеры дом выглядит парящим. Это визуальная легкость, элегантность соблюдена тут и в дизайне вестибюлей, коридоров, лифтовых холлов, стильным форм-фактором стали даже места для внешних блоков сплит-систем.

Типология квартир тут разнообразная — от рациональных студий до просторных трехкомнатных. Высота потолков варьируется от 2,80 до 2,88 м, двор с авторским ландшафтным дизайном закрыт от машин и незванных гостей, а сам район плотно насыщен инфраструктурой.

Рядом — две школы и четыре детских сада, поликлиника, ледовый дворец «Звездный», детские спортивные секции и кружки, физкультурный центр «Союз». В районе много магазинов, ТЦ, неподалеку — приятный для прогулок Троицкий сквер. До станции метро «Площадь Маркса» — 15 минут на автомобиле. В 5-7 минутах ходьбы — остановки общественного транспорта и станция электропоездов «Западная площадка». А теперь район получит еще и эффектную доминанту. И будет смотреться совсем не провинциально. Никакая это теперь не периферия!

Рациональный и яркий

А на улице Бронной, в самом начале Южно-Чемского микрорайона, ГК «ПСФ» возводит жилой комплекс «Семейный квартал». Первый дом комплекса — трехсекционная 17-этажка — примет новоселов в начале 2023 года.

Этот комплекс — пример того, как убедительно можно сочетать демократичность цены и респектабельность архитектурного образа: конструктивная концепция «Семейного квартала» — панельный дом, но фундаментально переосмысленный относительно своего же стереотипа (причем из панелей собственного ЗЖБИ, созданного «Первым строительным фондом»).

Это панельные здания с комфортной планировкой квартир, авторским дизайном холлов и стильным фасадным декором.

Вместо «строчной» расстановки, типичной для старых панельных жилмассивов, дома «Семейного квартала» будут связаны в ансамбль по принципу кварталов исторических городов. Так что соответствующее слово в имени проекта сугубо предметно! Такая компоновка — это и лучшая ветрозащита, и интуитивное ощущение обжитого района.

А благоустройство дворов выполнено с категориальным прорывом — на уровне комплексов бизнес-класса, с использованием экологичных и долговечных материалов, с безопасными малыми архитектурными формами.

Привлекательности добавляет и расположение квартала — поблизости и быстроразвивающаяся инфраструктура новых районов, и «социалка» Северо-Чемского жилмассива. Открыта современная школа №217. В 300 м от подъезда новостройки — большой детский сад на 12 групп. В 5-7 минутах ходьбы от дома уже работают не меньше 15 магазинов с товарами повседневного спроса и торговый центр. Остановка с большим веером маршрутов — в 2 минутах от дома. Будет и собственная парковая зона на берегах живописного озера, буквально через дорогу — уже сейчас вовсю идет его экосанация.

Обжитой и разнообразный

Экстрапредложение на рынке новостроек Новосибирска, и особенная позиция в портфолио «ПСФ» — микрорайон «Весенний».

Для компании это и шоу-рум ее достижений, и лаборатория творческого поиска. Большой и обжитой микрорайон продолжает расти, преумножая разнообразие своей архитектурной типологии.

Некоторые из его зданий — не просто эффектные акценты в панораме, но и полновесные достопримечательности. Например, местная школа необычного силуэта, с узорчатой кирпичной кладкой. Соседствуют с красавицей-школой детские центры и детский сад, крупные магазины и уютные прогулочные зоны. Локализация района — уникальное сочетание уединенности и интеграции: рядом остановки общественного транспорта и станция электропоездов, улицы Большевистская, Выборная, Бугринский мост находятся в непосредственной близости от «Весеннего». При этом шум от трасс не слышен, а продуманная ориентация по розе ветров бережет дома и дворы от выхлопов автомобилей.

И при всей насыщенности благами цивилизации «Весенний» по-свойски близок к природе: живописный берег Ини с сосновым бором, настоящая лесная живность в прибрежной зоне (дикие утки и ондатры), хвойный бриз из ближнего леса и ароматы многочисленных цветников — все это буквально за окном. Причем по мере роста жилмассива его зеленый наряд не скудеет, а становится еще богаче. Так, недавно тут высадили 300 сосен, пополнилась новинками и яркая «коллекция» клумб. Для тихого созерцательного отдыха это место — настоящая находка. Как и для отдыха активного: на «Весеннем» увлекательно разнообразны детские площадки и ворк-ауты — на любой возраст, на любой спортивный тонус.

Ближайшая по срокам сдачи (четвертый квартал 2022-го) новостройка в «Весеннем» — 17-этажный панельный дом с оптимизированными планировками.

В нем не будет ни тесных студий, ни «стадионных» квартир — именно золотая середина, где каждый квадратный метр осмыслен. В каждой квартире — полноценные кухни-гостиные, а в просторных прихожих можно будет обустроить и шкаф-купе, и даже полновесную гардеробную.

Словом, для сверхконкурентного рынка новостроек Новосибирска ГК «ПСФ» готовит целую обойму притягательных предложений. И эти новинки в общем потоке точно не затеряются!

Представленные проекты реализует группа компаний «Первый строительный фонд».

Подробности на сайте psfond.ru и по телефону (383) 309-2-309

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ЖК «Семейный квартал», застройщик ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»

ЖК «1-й на Киевской», застройщик ООО «Прогресс. Специализированный застройщик»

Проектные декларации объектов «Весенний», Семейный квартал», «1-й на Киевской» сайте наш.дом.рф