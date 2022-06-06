Тренды на рынке труда. Эффект бумеранга

Службы занятости регионов Сибири говорят о дефиците сотрудников. По официальным данным, во всяком случае, вакансий гораздо больше, чем претендентов, которые желают их занять.

— Компании начали приглашать на работу тех, кто давно работал и уволился «экологично», — рассказывала на апрельском заседании Клуба Директоров директор консалтинговой компании HR-trend, личный HR-советник директоров и инвесторов Юлия Свитковская. — Наш клиент в Барнауле на позиции специалистов вернул своих бывших сотрудников. Это не потому, что сотрудники 100% подходящие, а из-за отсутствия выбора квалифицированных кадров на рынке труда.

Некоторые эксперты кадрового рынка говорят, что в такой ситуации возникает эффект бумеранга.

Наталья Голованова, аналитик исследовательского центра SuperJob также отмечает, что российские компании сегодня в 1,5 раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob среди работодателей и представителей экономически активного населения из всех округов страны.

— Приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за последний год 38% работодателей. По сравнению с доковидным 2019 годом практика предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в 1,5 раза более распространенной: рынок труда сегодня на стороне соискателя. Год назад о таком опыте сообщали в каждой третьей компании. Судя по комментариям, в числе причин повторных «офферов» — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы в компании, — поясняет Наталья Голованова.

По данным SuperJob, предложение вернуться на работу после увольнения доводилось получать 46% россиян: 31% людей отказывались от подобного оффера, 15% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за маленькой зарплаты (30%), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%).

На последнее место работы, с которого уволились, согласился бы вернуться каждый четвертый россиянин (25%). Возобновить трудовые отношения с бывшим работодателем может мотивировать в первую очередь зарплата (в этом признались 55% опрошенных). В числе других факторов — улучшение условий труда (8%), смена руководства (7%), повышение в должности (5%) и возможность работы в старом коллективе (3%).

Наиболее лояльны идее возврата в ту компанию, из которой уже доводилось увольняться, россияне старше 45 лет: 19% имеют подобный опыт, каждый третий не отказался бы вернуться к предыдущему работодателю.

Екатерина Салостий, региональный представитель «Авито Работы» в Сибири считает, что практически в любой компании найдутся специалисты, которые по разным причинам ушли из нее, а спустя какое-то время вернулись обратно.

— Это нормальный процесс как для белых воротничков, так и для работников массовых позиций. Но наши партнеры пока что не заявляли о том, что им приходится в особо крупных масштабах возвращать когда-то уволившийся персонал. Так что будет не совсем корректно назвать новым трендом явление, свойственное жизненному циклу любой организации, тем более что и термин boomerang employees появился достаточно давно, — комментирует Салостий. — Единственное, что, к примеру, крупные фудритейлеры, где наблюдается текучка и постоянно идет наем массового персонала, в определенный момент приходят к полному выбиранию рынка труда. И тогда при слабом притоке кадров из числа мигрантов, как сейчас, им приходится нанимать людей, которые увольнялись ранее. Естественно, если экс-сотрудники уходили «экологично» — без скандалов и нарушений внутреннего трудового распорядка, и при условии, что в компании есть какая-то автоматизированная система по их учету.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска обнаружили двукратное сокращение заявок от новых предпринимателей.