Новостройки в Кудрово: еще не Санкт-Петербург, но уже и не деревня

Новый город продолжает развиваться, что еще больше увеличивает его привлекательность среди покупателей квадратных метров.

Территориальные особенности местности

В отличие от других пятен застройки Ленобласти жилые комплексы нового города максимально приближены к границе Санкт-Петербурга:

дома находятся в пределах кольцевой автодороги;

в шаговой доступности главные транспортные магистрали Невского района СПб;

Петербург и новостройки в Кудрово разделяет лишь железнодорожный путь.

Благодаря близости к большому городу жители области имеют возможность пользоваться всеми благами крупного мегаполиса. Наоборот, петербуржцы завидуют кудровчанам, что в такой крупный ТЦ, как «Мега», те могут ходить пешком. При этом район остается экологичным, даже несмотря на близость КАД, — это обусловлено тем, что в непосредственной близости от населенного пункта находятся крупные лесные массивы.

Транспорт

Интенсивное заселение домов создало трудности с перемещением автомобильным транспортом. На утренние и вечерние дорожные заторы уже обратило внимание правительство Ленобласти. В ближайшем будущем — предположительно к 2025 году — в районе «Мега Дыбенко» появится новая развязка. Кудровчане получат полноценный транспортный узел: автовокзал, станцию метро и широкую магистраль на въезд и выезд из города-спутника Кудрово.

Справка! Проектируемая станция метро, получившая в предпроектных проработках одноименное с городом название, — это самый первый объект метрополитена в Ленинградской области.

Социальная инфраструктура

Времена, когда в городе Кудрово ощущалась нехватка школ и детских садов, медучреждений и других объектов социально направленности, подходят к логическому завершению. Застройщики выполнили свои обязательства перед жителями города-спутника, сдав в эксплуатацию дошкольные и школьные образовательные организации, поликлиники, взрослую и детскую, участковый пункт полиции и прочее.

За развитием социальной инфраструктуры областного города пристально следит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Администрация привлекает к участию в строительстве представителей крупного бизнеса. В ближайшие 10 лет в городе будет построено и сдано не менее сотни объектов социально-культурного назначения. Таких темпов не наблюдалось даже во времена Советского Союза.

Красивые многоэтажки, комфортабельные квартиры, зеленые парки и широкие проспекты — так в XXI веке выглядит бывшая деревня Кудрово, а ныне город-спутник Санкт-Петербурга. Неудивительно, что появляется все больше желающих приобрести квадратные метры именно в этом чудном областном городе.