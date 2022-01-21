Новые ЛЭП построят в 2022 году на федеральных трассах Западной Сибири

Как сообщили в пресс-службе Сибуправтодора, новые ЛЭП планируется построить с применением современных светодиодных энергосберегающих светильников.

— Самая протяженная линия искусственного освещения – 8,08 км из 249 светильников – будет смонтирована на участке реконструкции Р-255 «Сибирь» км 149-158. Объект расположен в Кузбассе на подъезде к границе Новосибирской области и запланирован ко вводу в эксплуатацию в 2022 году. Также в нынешнем году будет завершен начатый прошлым летом капитальный ремонт на км 6-15 обхода Юрги, где будет обустроена электроосвещением новая кольцевая развязка с подходами к ней, — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Кемеровской области оборудуют стационарным освещением пешеходные переходы и остановочные пункты на трассе Р-255 «Сибирь» км 176 (н.п. Поперечное), км 194 (н.п. Опарино), км 367 (Большая Златогорка), а также на подъезде к городу Томску км 75 и км 81 (н.п. Варюхино и Алаево).

В Новосибирской области планируется обустроить линиями электропередачи около 5 км «Чуйского тракта». Это 2-километровый отрезок у посёлка Линёво (с 75-го по 77-й км), а также участки у населённых пунктов Пятилетка (км 100+740 – км 101+475) и Посевная (км 95). В составе комплексного обустройства установят искусственное освещение на пешеходном переходе и остановках у посёлка Дорогино (км 86 Р-256 «Чуйский тракт»). На Р-255 «Сибирь» будут освещены пешеходные переходы и остановки у села Ача (км 144), Ояш и Балта (км 89-90).

В Омской области будут оснащены светильниками остановки и пешеходные переходы на км 52 и 54 автодороги А-320 в черте посёлка Ачаир, а также перекрёстки у н.п. Яман и Мельничное (426-й и 605-й км трассы Р-402).

В 2021 году на подведомственной сети дорог ФКУ «Сибуправтодор» построено 47,8 км линий искусственного освещения, отметили в пресс-службе ведомства.