Суд продлил арест Сергею Ставицкому еще на один месяц

Постановлением Ленинского районного суда Новосибирска Сергею Ставицкому продлен срок содержания под стражей на один месяц, а всего до 11 (одиннадцать) месяцев 07 суток, то есть по 25 февраля 2022 года.

Напомним, бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обвиняется в том, что свой автомобиль зарегистрировал на подставное лицо и под видом сдачи в аренду получал арендную плату, то есть возмещал понесенные затраты на приобретение этого автомобиля.

Сегодня же в Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Игоря Листопада, обвиняемого в совершении преступления по факту посредничества во взяточничестве, то есть непосредственной передачи взятки по поручению взяткополучателя, совершенного в особо крупном размере.

Напомним, с декабря 2020 года бывший глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

Государственным обвинителем оглашено обвинительное заключение, судебное заседание отложено до 07 февраля 2022 года.