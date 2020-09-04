«Вектор-Бест» увеличит производство продукции для in vitro-диагностики

— Мы планируем расширить производство тест-систем и другой медицинской продукции для in vitro-диагностики за счет строительства нового промышленно-складского комплекса, — сообщил на заседании инвестиционного совета Новосибирской области замгендиректора АО «Вектор-Бест» Александр Кравцов.

Объем выпуска продукции на новой площадке и то, на сколько вырастут мощности предприятия после ее запуска, он не уточнил. Сегодня в собственности компании три производственные площадки (20 тысяч кв. м).

В состав комплекса, который разрабатывает инвестор, войдут производственный (6 тысяч кв. м) и складской (1 тысяча кв. м) корпуса. Объем инвестиций в проект — 600 млн рублей (без учета НДС), включая проектно-строительные и монтажные работы, а также оборудование. Компания планирует реализовывать проект за счет собственных средств. Срок инвестиционной фазы строительства — 5 лет. Срок окупаемости инвестиций — до 2029 года. Общая выручка по проекту составит 3,7 млрд рублей, чистая прибыль — более 800 млн. В комплексе будут созданы не менее 100 рабочих мест. При выходе предприятия на проектную мощность средние зарплаты составят около 84 тысяч рублей. От реализации проекта (2020-2029 годы) в консолидированный бюджет Новосибирской области поступят 353 млн рублей налогов.

Для реализации проекта компания запросила земельный участок на границе Советского района Новосибирска и наукограда Кольцово — около 10 тысяч кв. м — без торгов, с правом последующего выкупа. Александр Кравцов уточнил, что на данной территории уже имеются возможности для обеспечения будущего производства необходимой инженерной инфраструктурой.

— Благодаря областному закону (№583-ОЗ) у нас появилась возможность предоставлять земельные участки адресно, без проведения процедуры торгов, с учетом возможностей инвесторов вложить свыше 500 млн рублей, — прокомментировал руководитель территориального управления Росимущества области Олег Галямов. — Что касается «Вектор-Беста», то у нас есть три земельных участка, непосредственно прилегающих к производственным мощностям этого предприятия. Они достаточно удобные, оформлены, у нас есть на них кадастровые паспорта. Мы готовы предоставить их без промедления, как только получим распоряжение губернатора.

Члены инвестсовета поддержали проект, но рекомендовали инвестору сократить сроки его реализации.

— С чем связана такая долгая инвестиционная фаза: 5 лет на небольших деньгах для такого объекта строительства? — обратился к Кравцову первый вице-губернатор области Владимир Знатков. — Пять лет осваивать 400 млн — выйдет дороже минимум на 50 млн. Примите это к сведению и постарайтесь проект в инвестиционной фазе реализовать быстрее.

Компания «Вектор-Бест» существует на рынке как АО с 1992 года, год основания как цеха при ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» — 1989. Один из крупнейших в России производителей наборов реагентов для диагностики заболеваний человека методами ИФА, ПЦР и клинической биохимии. Сейчас в компании работают более 900 человек, созданы более 20 научно-исследовательских лабораторий. Производство наборов располагается на площади более 20 000 кв. м. В среднем «Вектор-Бест» производит более 130 тысяч наборов продукции в месяц. В июне 2020 года компания выпустила 220 тысяч наборов. Напомним, «Вектор-Бест» стал одним из первых в России разработчиков тест-систем для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Годовой оборот «Вектор-Бест» в 2019 году составил более 4 млрд рублей.

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